Nagy Márton: kiterjesztenék az árréscsökkentést

Az élelmiszerek után a nem élelmiszerekre is szeretné a kormány kiterjeszteni az árréscsökkentést – jelentette ki vasárnap közzétett Facebook-videójában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Vizsgáljuk ennek a lehetőségét. Itt háztartási cikkekre, piperecikkekre lehet gondolni

– mondta a tárcavezető.

A drogériákat is érinti az árréscsökkentés várható kiterjesztése

Ezek a termékek is jelentősen befolyásolják az inflációt – emelte ki –, és az elmúlt időszak áremelkedésében igencsak ludasak voltak. Akár 30 százalék fölötti árrések is vannak ebben a körben. Ami a konkrét termékeket illeti, Nagy Márton szerint a mindennapokban felhasznált árucikkekről – mosószerről, mosogatószerről, tusfürdőről, babaápolási termékekről, pelenkáról – lehet beszélni. A miniszter tájékoztatása szerint nemcsak a termékkört bővítik, hanem az érintett boltokét is. Itt most jönnek a drogériaüzletek is, például a DM, a Müller, a Rossmann.

Tehát minden olyan bolt, aki alapvetően háztartási cikkeket is árul, illetve csak azt árul: ezek a boltok is beleesnek majd az árréscsökkentés hatálya alá

– mondta a miniszter.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, az eddig az egyes élelmiszereknél alkalmazott árréscsökkentésnek nagy a szerepe az infláció megfékezésében. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az érintett, nagyjából ezer termék ára átlagosan csaknem 19 százalékkal csökkent, ami az árindexet is mérsékli. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, az előzetes kormányzati jelzésekkel összhangban, az infláció már márciusban csökkent, éves alapon 4,7 százalékot ért el, míg havi alapon stagnálást mutatott.