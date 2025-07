Fénysebességgel a jövőbe – sok pénzre pályázhatnak a kistelepülések a közvilágításra

Konténerekbe zárják a napenergiát: sorra létesülnek a nagy tárolók Magyarországon

A Mavir és a MET csoport is hírt adott nagy méretű ipari energiatároló átadásáról, a sor pedig folytatódik, és újabb bejelentések is várhatók a terület támogatásának köszönhetően. Szükség is van az energiatárolókra: a naperőművek növekvő súlyú termelése fokozódó terhet ró a villamosenergia-rendszer szabályozására.