Hiába érkezett több mint egymilliárd eurós befektetés a Tencenttől, az Ubisoftnál (Franciaország legnagyobb videójáték-stúdiójánál) továbbra sincs nyoma stabilitásnak. A leépítések folytatódnak, a kommunikáció megbicsaklott, a nagy franchise-ok jövője pedig egy új, belső „átformáló bizottság” kezébe került – kérdés, hogy ez valódi megújuláshoz vagy még több bizonytalansághoz vezet.

Megkapta az esélyt a legnagyobb francia videójáték-stúdió, de látszólag mégsem kezd vele semmit – teljes a kilátástalanság az Ubisoftnál / Fotó: Szergej Elagin

2024 márciusában az Ubisoft bejelentette, hogy létrehozott egy új, Ubisoft New Ventures nevű leányvállalatot, amely a legnagyobb franchise-ok – például az Assassin’s Creed, a Far Cry és a Rainbow Six – újrapozicionálására és jövőbeni fejlesztésére koncentrál. A projekt részeként a Tencent 1,16 milliárd eurós stratégiai befektetést hajtott végre, ezzel jelentős részesedést szerzett a vállalatban.

A bejelentés akkor új lendületet ígért: nagyobb kreatív szabadságot, friss irányokat és jobb erőforrás-elosztást. Ám a valóság hamar másként alakult.

A Tencent-befektetés ellenére az Ubisoftnál nem álltak le a leépítések.

Sőt: a vállalat 2023 óta folyamatosan csökkenti a munkaerőt, és 2024–25-ben is több hullámban bocsátott el dolgozókat:

2023 novemberében 124 fő távozott (főként a kanadai részlegeknél);

2024 márciusában újabb 45 alkalmazottat bocsátottak el;

2025 januárjában 185 főt küldtek el világszerte;

2025 júliusában 19 dolgozót bocsátottak el a Red Storm Entertainmentnél, amely olyan címeken dolgozott, mint a Tom Clancy’s Ghost Recon vagy a Star Trek: Bridge Crew.

Mindez egyértelműen jelzi: a friss tőkeinjekció nem párosult stabilizációval, sőt, sok fejlesztő szerint a vállalat „átstrukturálása” valójában bizonytalanságot és bizalomvesztést hozott.

A kommunikáció rosszabb, mint valaha

Az Ubisoftot dolgozói és a játékosok is sokszor kritizálták azért, mert a kommunikáció vagy értelmetlen, vagy egyáltalán nincs. Ezt az is alátámasztja, hogy egyre több bizonyíték utal az Assassin’s Creed IV: Black Flag remake létezésére, de a Ubisoft mindmáig nem erősített meg semmit a projekttel kapcsolatban.

Pedig ha valamire, akkor a Black Flag újrakiadására igazán fel lehetne húzni egy könnyen működő marketingkampányt,

mivel széles körben ez számít a legsikeresebb és legkedveltebb Assassin's Creed-játéknak. Miközben a rajongók gyakorlatilag már kész tényként kezelik a projektet, a kiadó továbbra sem kommentálja a fejleményeket – ez pedig csak növeli a feszültséget és csökkenti a bizalmat.