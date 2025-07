Aratás végén: a búza bent, a minőség magas, az ár jó – és itt a bökkenő

A búza aratása gyakorlatilag véget ért, már csak azok a táblák maradtak, amelyeknél az eső hátráltatta a vágás megkezdését – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Információi szerint az országos átlagban 5,3-5,4 tonna a hektáronkénti termés, ami elmarad a tavalyi 5,7 tonnás átlagtól. A minősége ugyanakkor az ország keleti régióiban lényegesen jobb az elmúlt évinél, de szerinte a Dunántúlon is hasonló a helyzet, onnan sem jött panasz. Így a 2024-es 25 százalék után idén 50-60 százalék is lehet az őrlésre alkalmas búza.

A búza aratása gyakorlatilag befejeződött Magyarországon / Fotó: Hemis via AFP

Amelyet jelenleg a takarmányosok és a malmosok vásárolnak, az exportőrök számára ugyanis Lakatos Zoltán szerint a hazai belpiaci ár – amelyik 10-15 százalékkal magasabb az elmúlt évinél, és meghaladja a nemzetközi tőzsdei árakat is – egyelőre nem teszi lehetővé a szállításokat. Idén 70 ezer forint volt az aratáskori induló ár, jelenleg pedig 72-78 ezer forint közötti árakat tapasztal a piacon úgy, hogy a malmok a termelők telephelyén vesztik a kenyérgabonát.

A búza aratása után az ár a legfőbb kérdés

A piacot most a nyugalom jellemzi, a nagyobb termelők magasabb árakra várnak, ami Lakatos Zoltán szerint benne is lehet a piacban, de az ár extrém – például 100 ezer forintig történő – emelkedésére nem számít, mivel a világon és Európában is jó a búzatermés. A tavalyinál gyengébb hazai terméshozamnak ugyanakkor főleg időjárási okai vannak:

a csapadékhiányos télből gyenge állapotban, bokrosodás nélkül jött ki a búza, majd a májusi hideg is lassította a növény fejlődését.

Idén így jóval ritkábbak voltak az állományok, aminek viszont annyi előnye volt, hogy idén „nem bántotta” a fuzárium, és az aratás idején érkezett eső sem rontotta az úgynevezett esésszámot, így pedig a búza sütőipari értékét.

Az Amerikai Egyesült Államok földművelésügyi minisztériuma (USDA) által közzétett termésbecslés, valamint az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) globális gabonakereskedelemre vonatkozó előrejelzése is ezeket támasztja alá. Az OTP Agrár által közölt elemzés szerint az USDA a globális gabonatermelés 2,4 százalékos növekedését prognosztizálja a 2025/2026-os szezonra, amivel a termés eléri a 2,358 milliárd tonnát. Az 1,1 százalékos termelés-növekedés elsősorban az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak köszönhető, míg az USA és Ausztrália búzakibocsátása némileg csökken.