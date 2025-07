Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: ma a közszolgálati dolgozók támogatásáról döntenek

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülésről tett közzé képeket Facebook-oldalán, amit azzal kommentált, hogy a közszolgálati dolgozók segítéséről tanácskozik a kabinet. A kormányfő hamarosan részleteket is ígért.

A közszolgálati dolgozók támogatására készül a kormány / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök megszólalása azután következik be, hogy keddi háttérbeszélgetésén Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már beszélt arról, hogy a közszolgálati dolgozók lakhatását külön is tervezi segíteni a kormány, a szeptembertől induló, általános érvényű Otthon Start Program mellett más lépésekkel is.

Nagy Márton kedden már megelőlegezte a közszolgálati dolgozók támogatását

A tárcavezető azt mondta, hogy

a 437 ezer állami alkalmazott számára szeretnének egy lakhatási pluszprogram elindítani.

Így alighanem Orbán Viktor bejegyzése is ennek a programnak a kidolgozásáról szólhat.

Nagy Márton kedden arról is beszélt, hogy bár fontos a költségvetés elsődleges egyenlegének nulla szint körül tartása, a büdzsében van még tartalék, ami mozgásteret teremthet például a közszolgálati dolgozók helyzetének javítására. A költségvetési lehetőségek még úgy is nyitottak, hogy a kormány már korábban is számos jóléti intézkedést jelentett be, melyek közül több már el is indult.