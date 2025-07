Még az ingázásra is hatással lesz az Otthon Start

Az Otthon Start Programmal a lakáspiacon nagy számban jelenhet meg egy korábban csak szűkebben jelen lévő vevői kör, az első lakásuk megvásárlására törekedő fiatalok, akiknek eddig a gyorsan emelkedő ár- és viszonylag magas kamatkörnyezetben csak korlátozottan, nagy nehézségek árán volt lehetőségük saját lakáshoz jutni. Az Otthon Start miatt a kereslet ugyanakkor nem egyenletesen, nagyobb részben a fővárosi, illetve a nagyvárosi kisebb lakások iránt élénkülhet meg, ezek azok, amelyek a fiatalok élethelyzetéhez jobban illeszkednek – mondta el lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője. Hozzátette, a vidéki, kisebb településeken eddig is voltak a kínálatban megfizethető áron olyan lakások, amelyet alacsonyabb jövedelem mellett is meg tudtak volna vásárolni, azonban ezek a fiataloknak kevéssé vonzók, sok esetben a munkalehetőségek hiánya miatt.

Sokan lehetnek azok is, akik eddig ingáztak, és kihasználják az Otthon Start lehetőséget arra, hogy közelebb költözzenek a munkahelyükhöz / Fotó: NurPhoto via AFP

A munkaerőpiacra is hat az Otthon Start

Emiatt a munkaerőpiaci hatások is inkább a nagyobb városokban jelenhetnek meg. A beköltöző fiatalok növelhetik a munkaerő-kínálatot, enyhítve ezáltal a nagyobb településeken meglévő munkaerőhiányt. Emellett sokan lehetnek azok is, akik eddig ingáztak, például az agglomerációból, és kihasználják a lehetőséget arra, hogy közelebb költözzenek a munkahelyükhöz, megspórolva ezzel az utazást. A fő motiváció azonban esetükben is inkább az ingázás megszüntetése lehet, nem jellemző, hogy valaki a konkrét munkahelye miatt költözne, inkább a jobb munkalehetőségek jelentik tipikusan az egyének legfőbb motivációját – mutatott rá Molnár Dániel. Mindez nincs ellentmondásban azzal, miszerint a megfizethetőbbnek számító, munkalehetőséggel is rendelkező városok lehetnek az Otthon Start nyertesei, ilyen például Szolnok vagy Miskolc.

A vezető elemző szerint kiemelendő még, hogy a tervezet alapján a feltételek között megjelenik, hogy nemcsak hazai, hanem kétéves külföldi tb-jogviszony esetén is igénybe vehető a kamattámogatott hitelkonstrukció.

Ez pedig akár ösztönzést is jelenthet a külföldön munkát vállalóknak, hogy akár hazaköltözzenek és itthon folytassák az életüket.

Főleg figyelembe véve, hogy Nyugat-Európában – különösen a nagyvárosokban – a saját lakáshoz jutás sokkal nehezebb, mint Magyarországon, még a támogatási program nélkül is, amely a bérlői viszony széles körű elterjedését eredményezte, ez pedig bizonytalanabb életkörülményeket jelent. Ismert, az Otthon Start keretein belül vett ingatlant öt éven belül nem lehet eladni vagy kiadni, ezáltal valóban megalapozhatja a hazatérést is. További érv mellette, hogy alacsonyabb lehet a törlesztőrészlete, mint a rezsi nélkül számított albérleti díj.