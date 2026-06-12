Meglepett mindenkit az erőre kapó magyar ipar – ezek a területek vitték a prímet áprilisban
2026 áprilisában az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,1 százalékkal kisebb volt a 2026. márciusinál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.
2026. áprilisban az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az első becslésben közölt áprilisi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 1,1 százalékkal csökkent.
Az ipari export volumene 3,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 10,3 százalékkal, a 18 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 24 százalékkal nőtt.
Az ipar belföldi értékesítése 4,3 százalékkal, a feldolgozóiparé 5,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 0,9 százalékkal, a csekély súlyú bányászaté 72 százalékkal, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,2 százalékkal bővült.
A fékről a gázra lépett a járműipar
A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27 százalékát képviselő járműgyártás volumene 8,0 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 18,8 százalékkal bővült, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 0,5 százalékkal mérséklődött.
A feldolgozóipari termelés 13 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 23 százalékkal, az alágak közül a legnagyobb mértékben nőtt. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 85 százalékkal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 16,3 százalékkal visszaesett.
A 8,3 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 6,3 százalékkal nőtt, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 2,5 százalékkal csökkent.
A feldolgozóiparból 12 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, a külpiaci eladások nőttek, a hazaiak csökkentek. A legnagyobb (22 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 6,1 százalékkal elmaradt az előző év áprilisitól. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,2 és 32 százalék közötti mértékben, a legkevésbé a takarmány gyártásában, a leginkább az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 3,0 és 30 százalék között nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában.
A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4,0 százalékkal csökkent, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához mérten.
A feldolgozóipari termelés 5,4 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártásában számottevően csökkent a növekedés üteme márciushoz képest. Áprilisban mindössze 0,2 százalékkal emelkedett a termelés volumene 2025 azonos hónapjához viszonyítva, a szakágazatok többségében visszaesést regisztráltunk.
Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 30 százalékkal a feldolgozóipari termelés 3,9 százalékát kitevő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.
Az ipari termelés négy régióban nőtt, négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 26 százalékos volumenbővülést Budapesten, a legjelentősebb, 23 százalékos visszaesést Pest régióban regisztráltuk.
A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 8,4 százalékkal bővült 2025 áprilisához mérten. Az új belföldi rendelések 1,0 százalékkal csökkentek, az új exportrendelések 10,0 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány április végén 32 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Pozitívra fordult a 2026-os adat
Az év első négy hónapjában, 2026. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1,0 százalékkal bővült. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 1,9 százalékkal nőtt, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 2,9 százalékkal csökkent.
A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hatban visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 27 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 1,5 százalékkal emelkedett. A többiben 0,8 és 22 százalék közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.