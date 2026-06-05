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KSH
április
ipar

Valami történt az iparban áprilisban, amire nem találunk magyarázatot – hangos siker a járműgyártás

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2026 áprilisában az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A KSH szerint a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,1 százalékkal kisebb volt a 2026. márciusinál.
Csókási Annamária
2026.06.05, 08:52
Frissítve: 2026.06.05, 10:25

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

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Bővült a KSH szerint a jármű- és optikaieszköz-gyártás Magyarországon / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Az ipari termelés az év első négy hónapjában 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,1 százalékkal csökkent.

Március a KSH tükrében

Az ipari termelés volumene 2026 márciusában 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7 százalékkal nőtt éves alapon, és a feldolgozóipari alágak döntő többségében is növekedés volt megfigyelhető. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt 2026 februárjához viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy a KSH korábbi becslésében meghatározott adatok számottevően nem változtak.

Az ipari export volumene 3,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33 százalékát adó járműgyártás kivitele 3,8, a 15 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásé pedig 2 százalékkal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9 százalékkal emelkedett havi alapon, míg az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7, a bányászaté 7,5, az energiaiparé pedig 2,3 százalékos bővülést mutatott.

A hazai feldolgozóipar legfontosabb eleme, a járműgyártás volumene 3,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 5,6, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 0,4 százalékkal emelkedett.

A számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása nőtt a leggyorsabb ütemben, itt 22 százalékos volt a bővülés. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 69 százalékkal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 9,2 százalékkal visszaesett.

A 8,9 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 11,4 százalékkal haladta meg 2025 márciusának alacsony bázisszintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 34, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 13,6 százalékkal bővült.

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