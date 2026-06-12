Kapitány István bejelentette: a kormány célkeresztbe vette a legfontosabb állami bankot, és ez még nem minden – a külföldi beruházások központja is átvilágítást kap
„Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél!” – írta Kapitány István a Facebookon.
A bejegyzés szerint a nemzetgazdasági és energiaügyi minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél
átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul.
A gazdasági és energetikai miniszter szerint a vizsgálat célja annak felmérése, hogy az intézmények működése mennyiben szolgálja hatékonyan, átláthatóan és eredményesen a magyar gazdaság érdekeit, az export teljesítményének növelését, valamint a magas hozzáadott értékű külföldi beruházások Magyarországra vonzását.
A poszt szerint az átvilágításban független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt.
A vizsgálat kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára, valamint a közpénzek felhasználásának hatékonyságára is.
Kapitány István a közösségi oldalán hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon működjön.
Az átvilágítás eredményei alapján a kormány szükség esetén szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedéseket vezet be annak érdekében, hogy az érintett intézmények még eredményesebben támogassák a magyar vállalkozások külpiaci terjeszkedését és az országba érkező beruházásokat.
A miniszter korábban közölte, hogy ötszázmilliárd forintos kerettel indulhatnak el még júniusban azok az energetikai pályázatok, amelyek az áramhálózat fejlesztését és az okosmérők telepítését támogatják.
A program a Magyarországnak elérhető uniós forrásokra épül, és a villamosenergia-rendszer korszerűsítését célozza. Az energetikai pályázatok által több ezer megawattnyi új megújulóenergia-kapacitás csatlakozhat a hálózathoz, miközben javulhat az ellátásbiztonság is.