Júniusban megnyílnak azok az energetikai uniós pályázatok, amelyek összesen mintegy 500 milliárd forintnyi fejlesztési forrást mozgatnak meg a magyar villamosenergia-rendszer korszerűsítése érdekében – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A programok célja az áramhálózat fejlesztése és az okosmérők szélesebb körű telepítése, amelyek hosszabb távon a megújuló energiatermelés bővítését és az energiaellátás biztonságának erősítését szolgálhatják.

Hatalmas bejelentést tett Kapitány István: energetikai pályázatokat hirdet a kormány uniós pénzből, még júniusban megnyílnak – ők jelentkezhetnek az 500 milliárd forintra / Fotó: MARK TURCSIK

A bejelentés szerint a források annak a megállapodásnak a részei, amelynek eredményeként Magyarország összesen 16,4 milliárd eurónyi (mintegy 6550 milliárd forint) uniós támogatás felhasználásáról állapodott meg az Európai Bizottsággal. Ebből hozzávetőleg 1,5 milliárd euró, vagyis közel 600 milliárd forint jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére.

A most induló pályázatokra elsősorban az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók jelentkezhetnek.

A támogatott beruházásoknak egységesen 2030 végéig kell megvalósulniuk.

A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a jelenleginél jóval nagyobb mennyiségű megújuló energiát tudjon befogadni a magyar villamosenergia-rendszer. A tervek szerint a beruházások több mint 4800 megawatt új tiszta energiatermelő kapacitás hálózatra kapcsolását készíthetik elő, miközben évente akár 1000 megawattal nőhet a hazai megújuló energiatermelő kapacitás.

A másik kiemelt terület az okosmérők telepítése lesz. Ezek az eszközök lehetővé teszik a háztartások és a vállalkozások számára, hogy pontosabban kövessék energiafelhasználásukat, és hatékonyabban alkalmazkodjanak a fogyasztási igényekhez. Az intelligens mérési rendszerek egyben a hálózat működését is rugalmasabbá teszik.

A villamosenergia-rendszer fejlesztése az elmúlt években egyre sürgetőbbé vált, mivel a naperőművek és más megújuló energiaforrások gyors terjedése egyre nagyobb terhelést helyez a hálózatra. A termelési kapacitások bővítése önmagában nem elegendő, ha az előállított energiát a rendszer nem képes biztonságosan befogadni és továbbítani.

Kapitány István szerint a korszerűbb és rugalmasabban működő hálózat hozzájárulhat az energiaellátás biztonságának növeléséhez,

miközben több tiszta energia bevonásával mérséklődhetnek a vállalkozások energiaköltségei is. Ez különösen fontos lehet a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából, hiszen az energiaárak továbbra is meghatározó tényezőnek számítanak az ipari és termelő vállalatok működésében.