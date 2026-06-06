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hídépítés
Mohácsi Duna-híd
Duna-hid
Mohács

Fotókon Magyarország legnagyobb beruházása: kulcspillanathoz ért a mohácsi Duna-híd építése, leállították a hajóforgalmat – beemelték a betonszörnyet a mederbe

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Újabb mérföldkőhöz érkezett a mohácsi Duna-híd építése: sikeresen a helyére emelték a leendő mederpillér második kéregelemét. A művelet idejére a hajóforgalmat is korlátozni kellett, miközben búvárok irányításával a folyó mélyén milliméteres pontosságú illesztést hajtottak végre. A mohácsi Duna-híd a déli országrész egyik legfontosabb közlekedésfejlesztési projektje, amely hosszú távon átformálhatja a térség gazdasági kapcsolatait.
Gergely Máté
2026.06.06, 08:22
Frissítve: 2026.06.06, 10:06

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a mohácsi Duna-híd kivitelezése: a mederben sikeresen a helyére emelték a leendő egyik pillér második, úgynevezett „B” jelű kéregelemét. A művelet látványos szakasza ugyan csak most kezdődik, a háttérben zajló munka azonban kulcsfontosságú ahhoz, hogy a híd egyik legösszetettebb szerkezeti eleme elkészülhessen.

Fotókon Magyarország legnagyobb beruházása: kulcspillanathoz ért a mohácsi Duna-híd építése, leállították a hajóforgalmat – beemelték a betonszörnyet a mederbe
Fotókon Magyarország legnagyobb beruházása: kulcspillanathoz ért a mohácsi Duna-híd építése, leállították a hajóforgalmat – beemelték a betonszörnyet a mederbe / Fotó: Facebook / HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.

A kivitelezést végző HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. tájékoztatása szerint a most beemelt elem a tavaly októberben már elhelyezett „A” jelű kéregelemhez csatlakozik. A két hatalmas vasbeton szerkezet együtt alkotja majd azt a védőburkolatot, amely a folyó medrében épülő pillér körül száraz munkaterületet biztosít a további kivitelezési munkákhoz.

A kéregelemek szerepe kívülről kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban meghatározó. 

Ezek a szerkezetek lényegében egy vízzáró munkateret hoznak létre a Duna medrében, 

amely lehetővé teszi, hogy a mérnökök és kivitelezők a folyó közepén is biztonságosan végezhessék el a pillér végleges kialakításához szükséges munkákat. A rendszer csak akkor működik megfelelően, ha az elemek tökéletes pontossággal illeszkednek egymáshoz.

A mostani művelet során a beemelést a Clark Ádám úszódaru végezte, amely Magyarország egyik legnagyobb teherbírású vízi daruja. A munka idejére a hajóforgalmat is korlátozni kellett a Duna érintett szakaszán. A felszíni emelés mellett különösen fontos szerep jutott a búvároknak is, akik a víz alatt irányították az illesztési folyamatot, és folyamatos visszajelzésekkel segítették a centiméteres pontosságú pozicionálást.

Fotó: Facebook / HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.

A mohácsi Duna-híd a térség egyik legjelentősebb közlekedési beruházása. A létesítmény nemcsak Mohács és a Duna túlpartja közötti kapcsolatot javítja majd, hanem része annak a hosszabb távú fejlesztési elképzelésnek is, amelynek célja a dél-magyarországi közlekedési hálózat megerősítése és a térség gazdasági vonzerejének növelése.

Vitézy Dávid elárulta, mi lesz a mohácsi Duna-híd sorsa

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban arról beszélt: minden folyamatban lévő projektet átvilágítanak, így a mohácsi Duna-híd projektjét is. A miniszter azt mondta, hogy vannak olyan előrehaladott állapotban lévő beruházások, amelyeknél reális forgatókönyv a befejezés. „Ez már abban a fázisban van, hogy ez várható, igen” – fogalmazott arra a kérdésre, hogy megépül-e végül a híd. 

Vitézy hangsúlyozta: a kormányzat nem szeretne félbehagyott, torzó állapotban maradó projekteket maga után hagyni, ugyanakkor minden beruházást pénzügyi és műszaki szempontból is át fognak világítani. A mohácsi híd esetében szerinte külön helyzetet teremt, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium már teljes körű szerződéseket kötött a kivitelezésre, így itt jóval kisebb a mozgástér, mint egy még el sem indított fejlesztésnél.

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