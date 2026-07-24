Kiszivárgott: Ursula von der Leyenék meggondolták magukat az orosz gáz betiltásáról, engedélyt adtak a vásárlására – ez a milliárdos örülhet neki a legjobban

Kompromisszum eredményeként fogadták el az Európai Unió tagállamai az Oroszország elleni újabb szankciós csomagot: Görögország elérte, hogy egy hazai hajózási társaság továbbra is szállíthasson orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) harmadik országokba.

Folytathatják az orosz LNG exportjának tengeri szállítását/Fotó: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP

Orosz LNG export

A Financial Times értesülése szerint az uniós nagykövetek által jóváhagyott megállapodás értelmében az uniós vállalatok további 12 hónapig folytathatják az orosz LNG exportjának tengeri szállítását nem uniós célállomásokra. Az engedély meghosszabbítható, ugyanakkor a szállítható mennyiséget a 2025-ös szinten befagyasztják.

Cserébe Athén támogatta az orosz kőolajra vonatkozó árplafon egyéves meghosszabbítását, amely hordónként 44,10 dolláros szinten marad. Az intézkedés célja továbbra is az, hogy korlátozza Moszkva fosszilis energiahordozókból származó bevételeit.

A görög kormány külön mentességet kért a milliárdos George Prokopiou tulajdonában álló Dynagas számára. A 27 LNG-szállító tartályhajót üzemeltető vállalat a korábban megkötött szerződések alapján továbbra is részt vehet az orosz LNG harmadik országokba irányuló szállításában.

A lap szerint az uniós tárgyalások során több más javaslat – például az orosz halexportot vagy az orosz katonák turistavízumát érintő korlátozások – is ellenállásba ütközött azokban a tagállamokban, amelyek gazdasági érdekeiket féltették.

Az orosz-ukrán háború miatt tovább szankcionálják Oroszországot

Az immár huszonegyedik uniós szankciós csomagot hazánk is megszavazta. Az olajpiac kapcsán is fontos döntés született.

Az Európai Unió tagállamai csütörtökön megállapodásra jutottak az Oroszországgal szembeni, immár huszonegyedik szankciós csomagról. A tárgyalások utolsó vitás kérdését – az orosz gáz harmadik országokba történő szállításának tilalmára vonatkozó javaslatot – egy hosszabb türelmi időszak beemelésével sikerült rendezni. Az uniós tagállamok abban is megállapodtak, hogy 12 hónapra változatlanul fenntartják az orosz nyersolajra vonatkozó árplafont. Az árplafon jelenleg 44,10 amerikai dollár hordónként, és az iráni háború, valamint a félévente esedékes automatikus felülvizsgálat miatt emelkedhetett volna.