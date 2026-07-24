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Szárnyalnak a Wall Street-i nagybankok: erős negyedévet zárt az amerikai pénzügyi szektor

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A tengerentúlon hivatalosan is megkezdődött a második negyedéves (Q2) jelentési szezon, amelyet a hagyományoknak megfelelően a Wall Street-i nagybankok eredményei nyitottak. A befektetők mindig kitüntetett figyelemmel kísérik a pénzügyi szektor teljesítményét, hiszen a banki sarokszámok kiváló indikátorai a tágabb makrogazdasági folyamatoknak. Ezeken a jelentéseken keresztül betekintést nyerhetünk az amerikai fogyasztók anyagi helyzetébe, a vállalatok beruházási és hitelfelvételi hajlandóságába, valamint a gazdasági kilátásokba.
Lemnyi Péter, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser gyakornoka
2026.07.24, 06:59

A legfrissebb gyorsjelentések üzenete pedig egyértelmű: a tartósan magas kamatkörnyezet és a stagflációs aggodalmak ellenére az amerikai gazdaság továbbra is stabil lábakon áll, és erős lendületet mutat.

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Az amerikai pénzügyi szektor erős negyedévet zárt / Fotó: Yu Xichao

Amerikai banki sarokszámok

A számok mögé tekintve a legfontosabb tanulság az, hogy a banki adatok egyelőre nem támasztják alá a sokat emlegetett gazdasági lassulást, az amerikai fogyasztók aktivitása továbbra is erőteljes. A klasszikus lakossági és kereskedelmi bankolásban meghatározó szereplők, mint a JPMorgan, a Bank of America és a Wells Fargo, egyaránt felülmúlták az elemzői várakozásokat. A JPMorgan kiemelkedő profitnövekedéssel erősítette meg piacvezető pozícióját, miközben a Bank of America, a Charles Schwab és a Wells Fargo is jelentős nyereséget realizált a stabil bankkártyás költéseknek, valamint a magas jegybanki alapkamatok által szélesre nyitott nettó kamatmarzsoknak (NII) köszönhetően. A nagybankok tehát továbbra is kiemelkedő készpénztermelő képességgel rendelkeznek. 

 

A negyedév egyik legpozitívabb fejleménye egyértelműen a tőkepiaci aktivitás újbóli élénkülése volt. A Goldman Sachs és a Morgan Stanley eredményei azt mutatják, hogy ismét felpörgött a vállalatfelvásárlások (M&A), a tőzsdei kibocsátások (IPO) és a részvénykereskedés piaca. Az előző év azonos időszakához képest kiugró növekedést könyvelhettek el a vezető amerikai bankok részvénykereskedési üzletágai:

  1. a Morgan Stanley bevétele 69 százalékkal, 
  2. a Goldman Sachsé 72 százalékkal, 
  3. a Bank of Americáé 70 százalékkal,
  4. míg a JPMorgané 86 százalékkal emelkedett.

A Morgan Stanley kiemelkedő befektetési banki bevételei, amelyeket jelentős vagyonkezelési tőkebeáramlás is kísért, mind azt üzenik, hogy a globális nagybefektetők és a vállalatok továbbra is rendkívül optimisták. Bár a Citigroup árfolyamreakciójából látszik, hogy a piac még türelmetlen a bank többéves belső szerkezetátalakításának eredményeit illetően, a szektor egésze azt sugallja, hogy a Wall Street megítélése szerint a gazdaság lendülete a jelenlegi szinten is fenntartható.

Az erős második negyedéves eredmények határozottan igazolják az amerikai bankszektor fundamentális stabilitását, a jelenlegi folyamatok pedig egyelőre nem utalnak küszöbön álló trendfordulóra.

 Mindaddig, amíg az amerikai munkaerőpiac stabil marad és a tőkepiaci fellendülés kitart, a pénzügyi szektor befektetői vonzereje töretlen lehet. A magas kamatkörnyezet nyújtotta eddigi támogató hatás fennmaradása ugyanakkor érdemben függ a Federal Reserve jövőbeli kamatpályájától, valamint az olyan kiemelt geopolitikai kockázatoktól, mint az iráni helyzet alakulása. 

Jelentősebb piaci korrekciót jelenleg leginkább egy előre nem látható makrogazdasági sokk vagy a már említett közel-keleti feszültség eszkalációja idézhetne elő. A legfrissebb gyorsjelentések adatai alapján azonban a Wall Street továbbra is optimista, és egyelőre nem lát gyülekező viharfelhőket a horizonton, így a bankok várhatóan továbbra is jól teljesíthetnek a következő időszakban.

 

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