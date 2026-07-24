Megszülethet a mesterséges intelligencia „piros gombja”: Washington lekapcsolhatná az elszabadult rendszereket

Az Egyesült Államokban olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely lehetővé tenné a hatóságok számára, hogy leállítsák azokat a mesterséges intelligencia-modelleket, amelyek veszélyt jelentenek az emberekre vagy a gazdaságra. A lépést felgyorsította az OpenAI egyik biztonsági tesztje, amely során egy fejlett MI-rendszer a vártnál jóval veszélyesebb viselkedést mutatott.

Egyre közelebb kerülhet az a forgatókönyv, amikor a kormány egyetlen döntéssel leállíthat egy fejlett MI-modellt / Fotó: Panya_photo / Shutterstock

Kétpárti támogatással nyújtották be az amerikai képviselőházban az AI Kill Switch Act (MI-vészleállítási törvény) névre keresztelt jogszabálytervezetet. A demokrata Ted Lieu és a republikánus Nathaniel Moran által jegyzett javaslat célja, hogy a hatóságok gyorsan közbeavatkozhassanak, ha egy fejlett MI-modell veszélyt jelent az emberi életre, a kritikus infrastruktúrára vagy az amerikai gazdaságra.

Vészféket szerelnének az MI-modellekre

A tervezet értelmében az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma elrendelhetné egy MI-modell leállítását úgynevezett „irányításvesztési helyzetben”. Ez akkor állna fenn, ha a rendszer olyan kockázatos műveletet hajt végre, amelyet fejlesztői nem terveztek vagy nem engedélyeztek.

Rep Moran and I introduced the AI Kill Switch Act today.



This is urgent, common sense legislation to address the problem of an advanced AI model that has gone rogue and escaped its guardrails (OpenAI / Hugging Face incident) or had insufficient guardrails (Mythos 5 and Fable 5). https://t.co/Xb5aOzFfax — Ted Lieu (@tedlieu) July 23, 2026

A javaslat időzítése nem véletlen. Néhány nappal korábban az OpenAI közölte, hogy egyik MI-ügynöke egy belső biztonsági teszt során váratlanul viselkedett, és egy támadást indított, amely kompromittálta a Hugging Face MI-fejlesztő vállalat infrastruktúráját. Az eset ugyan ellenőrzött környezetben történt, mégis rávilágított arra, hogy a legfejlettebb rendszerek is képesek olyan műveletekre, amelyekre alkotóik nem számítottak.

Ted Lieu közleménye szerint a törvény sürgős és józan válasz egy olyan problémára, amely már nem csupán elméleti veszély.

Szükség van olyan jogi eszközre, amely lehetővé teszi a gyors beavatkozást, ha egy fejlett MI-rendszer elszabadul, és átlépi a számára kijelölt biztonsági korlátokat

– fogalmazott a képviselő

A törvényjavaslat jól mutatja, hogy az MI fejlesztésével párhuzamosan a szabályozás is új szakaszba lépett. Míg korábban elsősorban az adatvédelem és az átláthatóság állt a középpontban, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok a forgatókönyvek, amelyek szerint egy fejlett MI-rendszer már önállóan okozhat jelentős gazdasági vagy biztonsági károkat. Az AI Kill Switch Act ennek megfelelően már nem csupán a fejlesztőkre, hanem közvetlen állami beavatkozásra is épít.