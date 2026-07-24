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üzemanyag
benzin
dízel

Döntöttek az oroszok a benzinről és a dízelről, ez nagyon rossz hír a magyaroknak is: súlyos csapást mérnek az üzemanyagárakra – még tovább tiltják az exportot

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Oroszország meghosszabbíthatja az üzemanyag-exportot érintő korlátozásokat, ami tovább szűkítheti a globális kínálatot és felfelé hajthatja az árakat. Különösen a dízelpiac alakulását övezi fokozott figyelem, miközben Moszkva a hazai ellátás védelmére készül, Magyarországon pedig a kormány szerint egyelőre nincs ellátási veszély, de szükség esetén kész beavatkozni az árak és az ellátás stabilizálása érdekében.
VG
2026.07.24, 07:40

Az orosz kormány azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja a dízel- és benzinexportot érintő korlátozásokat – értesült az Interfax több, az ügyet ismerő forrástól. A tervek szerint a termelőkre vonatkozó dízelexport-tilalmat további egy hónappal hosszabbítanák meg, míg a benzinexport tilalmát hat hónappal terjesztenék ki.

Az orosz kormány azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja a dízel- és benzinexportot érintő korlátozásokat
Az orosz kormány azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja a dízel- és benzinexportot érintő korlátozásokat/Fotó: Vyacheslav Oseledko / AFP

Így alakul a dízelexport

A tervek szerint a jelenleg július 31-én lejáró dízelexport-tilalmat a termelők számára további egy hónappal hosszabbítanák meg. A benzinexport tilalmát – amely szintén a hónap végén jár le – ezzel szemben hat hónappal terjesztenék ki.

Az egyik forrás szerint az erről szóló rendelettervezet már elkészült, a végső döntést azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes hozza meg. Egy másik forrás úgy fogalmazott, hogy a döntés „gyakorlatilag már megszületett”.

A nem termelő exportőrökre vonatkozó dízelexport-tilalom várhatóan szintén hat hónappal hosszabbodik meg.

Hozzá kell nyúlni a magyar biztonsági készlethez?

Tartanak felfelé a hazai benzin- és gázolajárak, már esetleges ellátási nehézségekről is lehet hallani. A hazai üzemanyagkínálat egyik fő forrása a döntően import kőolajból a Mol Dunai Finomítójában (Dufi) előállított benzin és gázolaj, a másik a külföldről érkező olajtermék. Rossz esetben – erre éppen az idén tavasszal volt példa – rendelkezésre állnak az ország biztonsági készletei.

A kőolajimport azonban folyamatos a Barátság kőolajvezetéken, bőven elég lehet a Dufi számára, főleg, mivel a tavalyi üzemi baleset óta a finomító csak mintegy 60 százalékos kihasználtsággal termel 

– válaszolt a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Mellesleg rendelkezésre áll az Adria kőolajvezeték is. 

Jelen esetben a folyamatosan szükséges termékimport helyzete az érdekesebb. Benzin és gázolaj érkezhet és (most is nyilván érkezik is) a Molhoz tartozó Slovnaft finomítójából, valamint a térség más létesítményeiből a Dunán, például Csehországból. A Mol mellett a nagy, ismert márkákhoz tartozó, úgynevezett színes kutak tulajdonosai közül a legnagyobb mennyiséget az OMV hozhatja be saját, schwechati finomítójából.

Magya Péter a tegnapi Kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek. 

  • Az áremelkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedésével magyarázta, amelyre a Hormuzi-szorosnál kiújuló konfliktus és az oroszok kőolajimportra szorulása is hatással van. 
  • Emellett nyáron megnövekedik a kereslet, az aszály miatt a Dunán nehezebb a feldolgozott anyagok szállítása, és a Mol százhalombattai olajfinomítója is alig ötven százalékon működik szeptemberig – sorolta a problémákat.

Egyeztettek a Mollal és a stratégiai tartalékot őrző szervezetekkel is, és ha a kőolajra ható világpiaci hatások folytatódnak, akkor a nagykereskedelmi árakat növelni kell, de a kiskereskedelmi árak nem emelkednek jelentősen – mondta.

"Tehát nem kell azon meglepődni, hogy ha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán-kormány alatt volt" – fogalmazott a kormányfő. Emlékeztetett: az Orbán-kormány utolsó négy évében volt olyan időszak, amikor 700 forint volt a gázolaj átlagára.

Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor "elképesztő benzinturizmus" alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek kutak. Ezt meg kell akadályozni – emelte ki, hozzátéve, a kormánynak vállalnia kell, hogy a magyar emberek soha ne fizessenek annyit vagy többet, mint Ausztriában vagy a környező országokban.

Azt mondta: ha nagyon megnőne az ár, és ezt a védett árat befixálnák, akkor az az áprilisi adatokat figyelembe véve 50 milliárd forintba kerülne havonta a magyar költségvetésnek. "Nincs ingyen ebéd, azt mind ugyanúgy a magyar emberek fizetik meg" – kommentálta.

Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kész beavatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében – jelentette ki Magyar Péter.

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