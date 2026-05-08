Vitézy Dávid elmondta, mi lesz Magyarország egyik legnagyobb beruházásával: eldőlt, hogy befejezik-e, vagy sem – „Ez várható”

Látványos szakaszába ért a mohácsi Duna-híd építése, az ország legnagyobb beruházásának sorsa azonban a kormányváltás után is az egyik legfontosabb közlekedéspolitikai kérdés maradt. Miközben a leköszönő országgyűlési képviselő, Hargitai János friss fotókon mutatta meg, hogy már áll a 270 méteres mederhíd szerkezete, addig Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt: minden folyamatban lévő projektet átvilágítanak, így a mohácsi Duna-híd projektjét is.

Hargitai János a közösségi oldalán arról írt, hogy közvetlenül az új Országgyűlés megalakulása előtt már jól látható állapotban van a Duna jobb partján épülő mohácsi mederhíd. A beruházás központi eleme egy 270 méter hosszú híd lesz, amelyhez a szigeti oldalon további két ártéri híd kapcsolódik, egy 250 és egy 230 méteres szerkezet. A három hídelem összeépítésével készül el a teljes, kétszer két sávos új dunai átkelő és a hozzá kapcsolódó úthálózat.

A projekt egyik fontos eleme, hogy a városi oldalon a kétszer két sávos kapcsolat az M6-os autópálya irányába már most használható. Ez azért lényeges, mert a beruházás nem pusztán egy új híd építéséről szól, hanem arról is, hogy Mohács közvetlenebb gyorsforgalmi kapcsolatot kapjon az országos közúthálózattal. A fejlesztéstől a térség gazdasági felzárkózását, logisztikai szerepének erősödését és a déli országrész jobb elérhetőségét várják.

A jelenlegi tervek szerint a teljes beruházás 2028 őszére készülhet el.

A Tisza Párt választási győzelme után egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy mely nagy állami projekteket vizsgálhatják felül.

Mi vár a mohácsi Duna-hídra?

Vitézy Dávid, aki a tervek szerint a közlekedési és beruházási tárcát vezetheti majd, az Átlátszónak adott interjújában arról beszélt: a mohácsi híd ügyét is részletesen át kell tekinteniük. Jelezte azt is, hogy ez már olyan előrehaladott állapotban lévő beruházás, amelynél reális forgatókönyv a befejezés.

„Ez már abban a fázisban van, hogy ez várható, igen” – fogalmazott arra a kérdésre, hogy megépül-e végül a híd. Vitézy hangsúlyozta:

a kormányzat nem szeretne félbehagyott, torzó állapotban maradó projekteket maga után hagyni,

ugyanakkor minden beruházást pénzügyi és műszaki szempontból is át fognak világítani. A mohácsi híd esetében szerinte külön helyzetet teremt, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium már teljes körű szerződéseket kötött a kivitelezésre, így itt jóval kisebb a mozgástér, mint egy még el sem indított fejlesztésnél.