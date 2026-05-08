Vitézy Dávid elmondta, mi lesz Magyarország egyik legnagyobb beruházásával: eldőlt, hogy befejezik-e, vagy sem – „Ez várható”

Egyre valószínűbb, hogy az új kormány sem állítja le a mohácsi Duna-híd építését, amely az utóbbi évek egyik legnagyobb magyar közlekedési beruházása. Vitézy Dávid szerint a mohácsi Duna-híd már olyan előrehaladott állapotban van, hogy várható a befejezése, bár minden állami fejlesztést részletesen át fognak világítani. Közben már látványosan épül a 270 méteres mederhíd és a hozzá kapcsolódó ártéri szerkezetek is.
2026.05.08, 11:30

Látványos szakaszába ért a mohácsi Duna-híd építése, az ország legnagyobb beruházásának sorsa azonban a kormányváltás után is az egyik legfontosabb közlekedéspolitikai kérdés maradt. Miközben a leköszönő országgyűlési képviselő, Hargitai János friss fotókon mutatta meg, hogy már áll a 270 méteres mederhíd szerkezete, addig Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt: minden folyamatban lévő projektet átvilágítanak, így a mohácsi Duna-híd projektjét is.

Vitézy Dávid elmondta, mi lesz Magyarország egyik legnagyobb beruházásával: eldőlt, hogy befejezik-e a mohácsi Duna-híd projektet – „Ez várható” / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Hargitai János a közösségi oldalán arról írt, hogy közvetlenül az új Országgyűlés megalakulása előtt már jól látható állapotban van a Duna jobb partján épülő mohácsi mederhíd. A beruházás központi eleme egy 270 méter hosszú híd lesz, amelyhez a szigeti oldalon további két ártéri híd kapcsolódik, egy 250 és egy 230 méteres szerkezet. A három hídelem összeépítésével készül el a teljes, kétszer két sávos új dunai átkelő és a hozzá kapcsolódó úthálózat.

A projekt egyik fontos eleme, hogy a városi oldalon a kétszer két sávos kapcsolat az M6-os autópálya irányába már most használható. Ez azért lényeges, mert a beruházás nem pusztán egy új híd építéséről szól, hanem arról is, hogy Mohács közvetlenebb gyorsforgalmi kapcsolatot kapjon az országos közúthálózattal. A fejlesztéstől a térség gazdasági felzárkózását, logisztikai szerepének erősödését és a déli országrész jobb elérhetőségét várják.

A jelenlegi tervek szerint a teljes beruházás 2028 őszére készülhet el. 

A Tisza Párt választási győzelme után egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy mely nagy állami projekteket vizsgálhatják felül.

Mi vár a mohácsi Duna-hídra?

Vitézy Dávid, aki a tervek szerint a közlekedési és beruházási tárcát vezetheti majd, az Átlátszónak adott interjújában arról beszélt: a mohácsi híd ügyét is részletesen át kell tekinteniük. Jelezte azt is, hogy ez már olyan előrehaladott állapotban lévő beruházás, amelynél reális forgatókönyv a befejezés.

„Ez már abban a fázisban van, hogy ez várható, igen” – fogalmazott arra a kérdésre, hogy megépül-e végül a híd. Vitézy hangsúlyozta: 

a kormányzat nem szeretne félbehagyott, torzó állapotban maradó projekteket maga után hagyni, 

ugyanakkor minden beruházást pénzügyi és műszaki szempontból is át fognak világítani. A mohácsi híd esetében szerinte külön helyzetet teremt, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium már teljes körű szerződéseket kötött a kivitelezésre, így itt jóval kisebb a mozgástér, mint egy még el sem indított fejlesztésnél.

A térségben régóta sürgetik az új átkelőt, mert a déli Duna-szakaszon rendkívül kevés a közúti kapcsolat, miközben Mohács és környéke logisztikai szempontból fontos tranzitzónának számít a Balkán felé vezető útvonalakon. Az új híd évtizedes közlekedési problémákat oldhat meg, ellenzői viszont rendszeresen felvetették a költségek gyors emelkedését és a beruházás megtérülésének kérdését.

 

Átadták Magyarország új négysávos útját

A mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat egyik fontos szakasza újabb mérföldkőhöz érkezett: az autósok április végétől már teljes szélességében, kétszer két sávon közlekedhetnek Mohácson a Busó körforgalom és az M6-os autópálya között. Ezzel megnyílhat a forgalom előtt mindkét irányba, és a város végleges összekötése az M6-os autópályával. 

Ez azt jelenti, hogy a Mohács térségében közlekedők számára jelentősen gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válhat az eljutás az M6-os autópályához, ami nemcsak a helyi autósok, hanem a térség gazdasági szereplői számára is fontos fejlemény. A Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat fejlesztése ugyanis nem csupán közlekedési beruházás, hanem a dél-dunántúli logisztikai kapcsolatok egyik kulcseleme.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
