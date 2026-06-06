Ez már nem véletlen: Orbán Viktor ádáz ellenfele megüzente Magyar Péteréknek, mikor kaphatják meg az uniós pénzt – A valóság azonban más

Finoman szólva is feltűnő, hogy a magyar uniós pénzek kapcsán rövid időn belül már másodjára szólal meg Orbán Viktor egyik legnagyobb európai kritikusa.

Uniós pénzek: Orbán Viktor ádáz ellenfele megüzente Magyar Péteréknek, mikor kaphatják meg / Fotó: Facebook / Vitézy Dávid

Daniel Freund először egy hete tett közzé nyilvános posztot a témában, de pár napja ismét megszólalt, mintegy nyomatékosítva előző bejegyzését. A Zöldek európai parlamenti képviselője mindkét közleményében nyomatékosította, hogy egészen más forgatókönyv érvényesül a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozatala kapcsán, mint azt Magyar Péter és a Tisza-kormány állította.

Uniós pénzek: Orbán Viktor ádáz ellenfele megüzente Magyar Péteréknek, mikor kaphatják meg

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az uniós politikus a múlt héten arról írt, hogy az új magyar kormány és az Európai Bizottság bár megállapodott egy ütemtervről, de most kezdődik az igazi munka Magyar Péter számára: neki és csapatának gyorsan át kell nyomniuk a szükséges jogszabályokat a magyar parlamentben. Csak a reformok elfogadása után indulhat meg az uniós források kifizetése.

Magyar ma egy ígérettel tér haza – nem pedig egy bőröndnyi pénzzel

– írta az X-en. Úgy látszik, valamiért fontosnak érezte, hogy ismét nyomatékosítsa, Magyarország egyelőre egyetlen eurót sem kapott a befagyasztott forrásból.

Bő 16,4 milliárd euró áramlik majd Budapestre – vagyis a Magyarország számára még befagyasztott EU-s források szinte teljes összege. Ezt Von der Leyen, a bizottság elnöke és Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke jelentette be múlt pénteken – kezdte az újabb közösségi médiás bejegyzését Daniel Freund ezúttal a Facebookon.

Felidézte, hogy a hangulat ennek megfelelően ünnepélyes volt, a magyar fél pedig már előzetesen sem törekedett a várakozások mérséklésére: „történelmi pillanatról” beszéltek még azelőtt, hogy a két vezető a nyilvánosság elé lépett volna.

Aki nem figyelt elég alaposan, könnyen azt hihette, hogy Magyar még ugyanezen a napon hazaviszi a felolvasztott milliárdokat. A valóság azonban más

– szögezte le most a Zöldek politikusa, aki Orbán Viktort és kormányát némi túlzással heti szinten kritizálta vaskosan különböző ügyek mentén, illetve április 12-én az országgyűlési választás estéjén is részt vett Magyarországon a Tisza győzelmi ünneplésén.