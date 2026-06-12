A bizonytalanság ára: a vagyonadó több száz milliárdot hozhat, de súlyos kockázatokat is hordoz
Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a kormány október végéig elfogadná a vagyonadóról szóló törvényt, amely vélhetően 2027. január 1-jén lépne hatályba. A kormányfő szerint az új adónemtől évente 300–600 milliárd forintos bevételt várnak.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője szerint a vagyonadó nem véletlenül számít ritka megoldásnak Európában. Jelenleg csak három európai országban,
- Svájcban,
- Norvégiában
- és Spanyolországban
van bevezetve. Korábban több állam is alkalmazta, azonban sorra kivezették – mondta a Világgazdaságnak az MGFÜ vezető elemzője.
Sok ország inkább megszüntette a vagyonadót
A szakértő szerint a vagyonadó rendkívül bonyolult adónem, amelynek működése számos gyakorlati kérdést vet fel.
Nem mindegy például, hogy pontosan milyen vagyonelemekre terjed ki, hogyan állapítják meg azok értékét, illetve mekkora adminisztratív terhet jelent az adózók és az állami szervek számára.
Molnár Dániel emlékeztetett arra, hogy számos országban éppen ezért döntöttek a kivezetése mellett.
A legtöbb ország azért vezette ki, mert az adónem nem volt hatékony: jelentős költségek mellett viszonylag alacsony bevételt termelt, miközben a vagyonkimentés más csatornákon keresztül további negatív hatásokat okozott
Svájcban és Norvégiában – tette hozzá – a rendszer működőképesnek bizonyult, részben azért, mert az abból származó bevételek felhasználása átlátható, ami javíthatja az adófizetési hajlandóságot és mérsékelheti az adóelkerülést.
Egyelőre csak irányszám a 300–600 milliárd forint
A kormány által említett bevételi cél nagyságrendje nehezen értékelhető, mivel a legfontosabb részletek még nem ismertek.
Az elemző szerint a tényleges költségvetési bevételt alapvetően meghatározza majd, hogy milyen vagyonelemekre terjed ki az adó, milyen kulcsot alkalmaznak, lesznek-e mentességek, mennyire sikerül bezárni a kiskapukat, valamint hogyan reagálnak az érintettek.
A 300–600 milliárd forintos bevételi várakozás így jelenleg inkább csak indikációként értelmezhető arról, hogy mekkora szerepet szán a kormányzat a vagyonadónak a költségvetés finanszírozásában
– mondta. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy az októberi törvényalkotás és a 2027-es indulás rendkívül feszes menetrendnek számít.
„Egy olyan új adónem esetében, amely kapcsán ilyen sok a buktató és ilyen nagymértékű következményekkel járhat, a bizonytalanság semmiképp sem kedvező a gazdasági szereplők számára” – hangsúlyozta.
A beruházásokra is hatással lehet
A szakértő szerint az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy a vagyonadó milyen mértékben érinti a vállalati tulajdont és a céges vagyont.
Az eddig ismert kormányzati kommunikáció alapján a bevételek jelentős részét a nagy értékű vállalkozói vagyonok megadóztatásából várják, ami a gyakorlatban könnyen a vállalatokat is érintheti.
Molnár Dániel szerint ebben az esetben az eredetileg a leggazdagabb magánszemélyeket célzó intézkedés részben vállalati adóként is működhet.
A tulajdonosok magasabb profitelvárásokkal reagálhatnak az új teherre, amit a vállalatoknak valamilyen módon ki kell termelniük. Ez történhet áremeléssel, de akár a fejlesztések és beruházások elhalasztásával is.
Gyakorlati működését tekintve akár pluszköltségként is gondolhatunk rá, amelyet a cégeknek ki kell gazdálkodniuk. Ez hosszabb távon versenyképességi problémákhoz vezethet
– mondta. Molnár Dániel szerint további fontos kérdés, hogy az adó kizárólag a magyar tulajdonú vállalatokat érinti-e majd, vagy a külföldi tulajdonban lévő cégek vagyona is az adóalap részévé válik.
Az előbbi esetben a hazai vállalkozások kerülhetnek versenyhátrányba, az utóbbi esetben viszont fennáll a veszélye, hogy a külföldi befektetők számára válik kevésbé vonzóvá Magyarország. A következő hónapok egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése ezért az lesz, hogy a kormány milyen formában és milyen kivételekkel alakítja ki az új adónemet, amelynek hatása jóval túlmutathat a költségvetési bevételeken – hangsúlyozta az MGFÜ vezető elemzője.