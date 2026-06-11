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uniós források
Tisza Párt
Magyar Péter

Belenyúl a kormány a babaváró kamatmoratóriumába, meghosszabbítják a Diákhitel 1-re vonatkozó kamatstopot, haladékot kap a főváros – érkeznek a bejelentések

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A kormány szerdai ülésén több jelentős gazdasági és társadalompolitikai kérdésben hozott döntést, a részleteket csütörtökön ismerteti a kabinet. Az egészségügytől az uniós forrásokon át a készülő vagyonadóig számos ügy került napirendre. A kormányszóvivők mellett Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz a sajtótájékoztatón.
Zováthi Domokos
2026.06.11, 11:15
Frissítve: 2026.06.11, 12:25

A kabinet benyújtotta az uniós jogállamisági és korrupcióellenes elvárások teljesítését célzó törvénycsomagot, amely a kormány várakozásai szerint megnyithatja az utat a mintegy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívása előtt – jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő a kabinet sajtótájékoztatóján, melyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz.

Magyar Péter
A kormányszóvivők mellett Magyar Péter miniszterelnök is részt vett a sajtótájékoztatón / Fotó: Magyar Péter / Facebook-oldala

A szóvivő szerint az előző kormány nem teljesítette a mérföldköveket, amelyek elsősorban az átláthatóság növelését és a korrupció visszaszorítását szolgálták. Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során

  • sem a migráció,
  • sem Ukrajna,
  • sem pedig a genderkérdések

nem szerepeltek az Európai Bizottság feltételei között.

Szondi Vanda közlése szerint a benyújtott csomag szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősíti az Integritás Hatóság jogosítványait, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, valamint új garanciákat vezet be a közpénzek felhasználásának ellenőrzésére és a pénzügyi átláthatóság erősítésére. Magyar Éva szóvivő elmondta, hogy a kormány a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét is meghosszabbította szeptember 30-ig.

Köböl Anita kormányszóvivő bejelentette, hogy a kabinet felülvizsgálta a kriptoeszközökre vonatkozó szabályozást. Felesleges jogalkotásnak nevezte a korábbi intézkedést, amely a büntetőjogi következmények miatt százezres nagyságrendű felhasználót érintett hátrányosan, ráadásul az Európai Unió kötelezettségszegési eljárását is vonta maga után.

A Tisza Párt a szabályozás enyhítését célzó javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátja.

A kormány 2026 év végéig meghosszabbítja a Diákhitel 1 esetében érvényben lévő kamatstopot. Magyar Péter miniszterelnök, a Diákhitel Központ korábbi vezetője ugyanakkor rámutatott: míg távozásakor a kamat még 1,99 százalék volt, mára a 9 százalékot is meghaladja. A kormányfő kiemelte, hogy a diákhitel kamatszintjét három tényező határozza meg: a működési költségek – amelyeket korábban sikerült történelmi mélypontra szorítani –, a forrásbevonási költségek, valamint a kockázati felár. Magyar Péter bejelentette, hogy

utasították a Magyar Fejlesztési Bankot a forrásbevonási opciók és a működési költségek felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy a kamat mértéke haladéktalanul és jelentősen csökkenthető legyen. 

Meghosszabbítják az előző kormány döntését a babaváró hitellel kapcsolatban 

A babaváró hitelről is szó esett: az előző kormányzat visszafizetési moratóriumot hirdetett azon ügyfelek számára, akiknél nem teljesültek a szerződésben előírt hitelfeltételek. Most kiderült:

a kabinet egy intervallummal meghosszabbítja ezt a moratóriumot, miközben a Pénzügyminisztérium vállalta egy új, várhatóan enyhébb, de a jogszabályoknak megfelelő feltételrendszer kidolgozását.

Kiemelte: a 24 ezer szerződésről és 182 milliárd forintos hitelállományról van szó.

Haladékot kap a főváros

Döntés született arról, hogy a főváros újabb haladékot kap a központi költségvetésbe teljesítendő befizetéseire. Budapestnek eredetileg egy 37 milliárd, majd egy későbbi ütemben egy 12 milliárd forintos összeget kellene törlesztenie, a módosított határidő értelmében azonban az önkormányzat október 15-ig kapott haladékot a kötelezettségek rendezésére.

A lépésre azt követően került sor, hogy Karácsony Gergely nemrégiben bejelentette: Budapest a jövő héten fizetésképtelenné válhat.

Magyarországra jönnek a V4-ek

Magyar Péter megkezdte a felkészülést az első uniós csúcstalálkozójára, miközben már zajlik a Visegrádi Négyek (V4) budapesti csúcstalálkozójának előkészítése is. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Tanács jövő heti brüsszeli ülésén képviseli majd először hivatalosan Magyarországot.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy minden területen határozottan a magyar nemzeti érdekeket fogja képviselni. Kijelentette, hogy nem fog kivonulni a döntéshozatalból, és ha a helyzet megkívánja, utolsóként hagyja el a tárgyalótermet.

Elmondta: június 23-án a gödöllői kastély ad otthont a V4-ek találkozójának. A miniszterelnök célja, hogy felélessze a korábban rendszeresített, az uniós tanácsüléseket megelőző V4-es egyeztető fórumokat. Az uniós csúcs előtt a kormányfő több előzetes megbeszélést is folytat majd a versenyképesség növeléséről, valamint az illegális migráció elleni fellépésről, Brüsszelben pedig külön tárgyalást folytat Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

A vagyonnyilatkozatokról is beszélt Magyar Péter

Magyar Péter a vagyonnyilatkozati rendszer reformja kapcsán jelezte, hogy a kabinet nyitott az egyeztetésekre. Kifejtette: a fő problémát eddig nem a tartalmi elvárások, hanem az ellenőrizhetőség hiánya jelentette, amely lehetőséget adott arra, hogy a politikusok és hozzátartozóik valótlan adatokat tüntessenek fel. Rámutatott, hogy a múltban az esetlegesen elinduló vizsgálatoknak sem volt érdemi következményük. A kormányfő bejelentette, hogy

a szabályozás gyökeresen megváltozik: a jövőben az Integritás Hatóság közvetlen betekintést kap a hozzátartozók vagyonnyilatkozataiba is.

A benyújtott törvényjavaslat értelmében a szándékosan hibás vagy téves adatszolgáltatás megfosztási eljárást vonhat maga után, a legsúlyosabb esetekben pedig szabadságvesztéssel is büntethető lesz.

Magyar Péter kiemelt jelentőségű előrelépésnek nevezte, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleges hatállyal is vizsgálódhat majd Magyarországon. A miniszterelnök egyúttal azt javasolta a többi uniós tagállamnak és intézménynek, hogy kövessék a magyar mintát, és vezessenek be hasonlóan szigorú korrupcióellenes intézkedéseket.

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