Deviza
EUR/HUF356,38 +0,04% USD/HUF308,74 -0,03% GBP/HUF413,05 +0,08% CHF/HUF386,4 +0,08% PLN/HUF83,84 +0,08% RON/HUF68,03 -0,03% CZK/HUF14,73 +0,02% EUR/HUF356,38 +0,04% USD/HUF308,74 -0,03% GBP/HUF413,05 +0,08% CHF/HUF386,4 +0,08% PLN/HUF83,84 +0,08% RON/HUF68,03 -0,03% CZK/HUF14,73 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
telekommunikációs szektor
Yettel Magyarország
távközlési vállalat
versenyképesség
Yettel

Erre vár a fél ország: heteken belül új internetszolgáltató jelenik meg, riválist kap a Telekom és a One – érkeznek az ajánlatok az ügyfeleknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hamarosan vezetékes internetes és fix-mobil csomagajánlatokkal léphet piacra a Yettel Magyarország. Ezzel várhatóan élénkül a verseny a hazai távközlési szolgáltatók között. A Yettel saját hálózat építése helyett a 4iG érdekeltségébe tartozó 2Connect infrastruktúrájára támaszkodna, így a fogyasztók számára is kedvezőbb ajánlatok heteken belül megjelenhetnek a piacon.
VG
2026.06.11, 06:47
Frissítve: 2026.06.11, 07:41

Utolsó simítások zajlanak a Yettel Magyarország új, vezetékesnet-szolgáltatásokat, illetve fix-mobil csomagajánlatokat tartalmazó termékportfólióján, amelynek révén az arab–cseh kézben lévő távközlési szolgáltató hatékonyabban veheti majd fel a versenyt közvetlen konkurenciáival, a One Magyarországgal és a Magyar Telekommal – írja a HWSW.

yettel Man,Using,Smartphone,With,Laptop,On,Desk,For,Mobile,Communication
A Yettel lépésével várhatóan élénkül a verseny a hazai távközlési szolgáltatók között / Fotó: NaMong Productions92 / Shutterstock

Az új ajánlatok legkésőbb július elején elérhetővé válhatnak az ügyfelek számára.

A magyar fogyasztók nyerhetnek a Yettel lépésével

A vállalat bővíti szolgáltatási körét, melyhez nem épít zöldmezős beruházásként saját vezetékes infrastruktúrát, hanem egy meglévő hálózatra építve, nagykereskedelmi modellben kínálja az új szolgáltatásokat.

Ehhez a 4iG távközlési holdingjához tartozó 2Connect infrastruktúracéget választotta partneréül a tulajdonos, egyben előkészítve egy későbbi, jóval nagyobb horderejű együttműködést, melynek része egy egymás érdekeltségeiben létrejött kölcsönös tulajdonrészszerzés mellett az, hogy

 a One Magyarország 2028-tól a Yettellel kvázi egy mobilhálózatot használjon.

A 2Connect Kft.-hez tartozik több ezer kilométernyi gerinchálózat mellett a Vodafone Magyarország korábbi tulajdonát képező, a UPC-től megörökölt gigabitképes HFC-infrastruktúra (kábelnet) és a Digi akvizíciójával megszerzett optikai és xDSL hálózat egyaránt – a Yettel a korábbi bejelentés szerint az előbbi két technológia által lefedett igényhelyeken, országosan nyújtja majd a szolgáltatást.

A Yettel Magyarország, illetve jogelődjei, a Telenor és Pannon az elmúlt évtizedek során teljes mértékben vezeték nélküli szolgáltatások nyújtására rendezkedtek be. A szolgáltató az elmúlt években az ország legnagyobb kapacitású 5G-s infrastruktúráját építette ki.

A szaklap rámutatott arra, hogy

az üzlettel a Yettel, illetve hálózatüzemeltető partnere, a CETIN, a kapacitáson felül leginkább a rádiós technológiai beszállító felé fizetett licencköltségein spórolhat, ami versenyképesebb árstruktúra kialakítását teszi lehetővé.

Kevesen használják, pedig számos előnnyel jár ez a mobilszolgáltatás

Manapság nemcsak alkalmi használóknak, hanem gyerekek első telefonjához vagy szerződéses kötöttséget kerülő ügyfeleknek is rugalmas, kiszámítható alternatívát kínálnak a feltöltőkártyás csomagok a Yettel szerint. A mobilozók alig negyede használ ma feltöltőkártyás előfizetést, pedig a konstrukció továbbra is jó megoldás lehet azoknak, akik kézben akarják tartani a telefonos költéseiket.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu