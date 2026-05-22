Deviza
EUR/HUF358,68 -0,14% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,55 +0,12% PLN/HUF84,6 -0,13% RON/HUF68,37 -0,22% CZK/HUF14,77 -0,16% EUR/HUF358,68 -0,14% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,55 +0,12% PLN/HUF84,6 -0,13% RON/HUF68,37 -0,22% CZK/HUF14,77 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 868,03 -0,59% MTELEKOM2 620 -0,76% MOL3 830 -2,4% OTP39 920 +0,05% RICHTER12 010 -0,17% OPUS313 +0,96% ANY7 830 -0,77% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 520 -2,43% BUMIX9 157,78 -0,57% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 849,68 +0,63% BUX129 868,03 -0,59% MTELEKOM2 620 -0,76% MOL3 830 -2,4% OTP39 920 +0,05% RICHTER12 010 -0,17% OPUS313 +0,96% ANY7 830 -0,77% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 520 -2,43% BUMIX9 157,78 -0,57% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 849,68 +0,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Megszólalt a Mol a robbanás után: nem érte fenyegetés az üzemanyag-ellátás biztonságát – azonnal vizsgálat indult

telekommunikáció
feltöltőkártyás mobil
telefonálás
Yettel
előfizetés
telekommunikációs szektor
mobilelőfizetés

Kevesen használják, pedig számos előnnyel jár ez a mobilszolgáltatás

Manapság nemcsak alkalmi használóknak, hanem gyerekek első telefonjához vagy szerződéses kötöttséget kerülő ügyfeleknek is rugalmas, kiszámítható alternatívát kínálnak a feltöltőkártyás csomagok a Yettel szerint. A mobilozók alig negyede használ ma feltöltőkártyás előfizetést, pedig a konstrukció továbbra is jó megoldás lehet azoknak, akik kézben akarják tartani a telefonos költéseiket.
Németh Anita
2026.05.22, 15:40

A mobil-előfizetők töredéke használ feltöltőkártyás előfizetést. Ők azok, akik előre fizetik a mobilos költéseiket és a mondás alapján nyújtózkodnak, amíg a takarójuk ér – mutat rá pénteki közleményében a Yettel.

mobiltelefon, telekommunikáció áremelés, díjemelés, árkorrekció, díjkorrekció infláció, inflációkövető drágulás
A mobilozók alig negyede használ ma feltöltőkártyás előfizetést, pedig a konstrukció továbbra is jó megoldás lehet / Fotó: Pixabax

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)  2025. második féléves jelentése alapján a hanghívást forgalmazó SIM-kártyák között a eltöltőkártyás előfizetések százalékos aránya 23 százalék, azaz az összes mobilozó alig egynegyede használja ezt a szolgáltatást. Ráadásul ez az arány egyre kisebb lesz, mivel a számlás, azaz az utólag fizető előfizetések piaca folyamatosan növekszik.

A feltöltőkártyás konstrukció ugyanakkor több esetben is ideális megoldás lehet. A telefonszolgáltató rámutat, hogy az ügyféligények változásával a számlás csomagok kínálata is változik, a feltöltőkártyás csomagok kínálata is mást jelent ma, mint korábban.

A feltöltőkártyás ügyfelek számára az egyik legfontosabb szempont az átlátható költségstruktúra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a klasszikus, rendszeres feltöltésen felül az extra adat- és perc-csomagok különválaszthatók, így a kínálat a legkisebb egységektől akár a korlátlan megoldásokig rugalmasan variálható, teljes szabadságot adva az ügyfeleknek, hogy az igényeik szerint megfelelő opciókat válasszák.

Kinek való a feltöltőkártyás csomag?

A feltöltőkártyás megoldás mögött sokszor tudatos, költségkontroll szemléletű fogyasztói megközelítés áll. Akik ezt választják, hasonlóan döntenek, mint amikor a saját autó fenntartása helyett az autómegosztást, vagy bérlet helyett az eseti BKK jegyvásárlást választják: csak a tényleges használatért akarnak fizetni, mert kiszámíthatóbbnak ítélik – szemléltette a Yettel.

Ez a szemlélet érvényesül a különböző felhasználói igényeknél is:

  • Alkalmi használóknak: Nem kell sietniük az egyenleg elköltésével, a 365 napos érvényesség és a le nem járó adatkeretek miatt a számuk a kevésbé aktív időszakokban sem vész el.
  • Szülőknek és gyerekeknek: Ideális megoldás az első telefonhoz. A szülő pontosan akkora keretet vásárolhat, amekkorát szükségesnek tart, miközben a gyermek a keretek kezelésén keresztül tanulja meg az online tudatosságot és az adatbeosztást.
  • Kötöttségeket kerülőknek: Azoknak, akik a készülékkedvezményért cserébe sem mondanának le a szerződés nélküli státuszról, ez a rendszer biztosítja a vágyott szabadságot.

Több tízezer szurkoló, gigabitekben mérhető rekordterhelés – így erősítették meg a mobilhálózatot a Bajnokok Ligája-döntőre

Soha nem látott mobilforgalomra készülnek a szolgáltatók a Bajnokok Ligája döntőjén, ahol már nemcsak telefonálnak, hanem élőben közvetítenek és streamelnek is a nézők. A Puskás Aréna több mint száz antennával és megerősített 5G-kapacitással biztosítja, hogy a több tízezres tömeg miatt se omoljon össze a hálózat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu