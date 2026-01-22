Hiába stabil az áramellátás, a felszín alatt sok a baj

Bár megerősítették a magyarországi villamosenergia-rendszer működésének 2024-es adatai, hogy továbbra is stabil az ország áramellátása, igazolták az erőműpark átalakításának szükségességét is. E munka folyik, de még idő, hogy beérjen a gyümölcse.

Gázerőművek nélkül egyelőre kihívásos a stabil áramellátás / Fotó: Wikipedia

A vizsgált évben tíz olyan erőműtársaság nagyerőművének volt áramtermelő engedélye Magyarországon, amelyek beépített teljesítménye meghaladta az 50 megawattot – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), valamint a Mavir közös kiadványából. E társaságok

az Alpiq Csepel Kft.,

a Bakonyi Erőmű Zrt.,

a Budapesti Erőmű Zrt.,

a Dunamenti Erőmű Zrt.,

a felszámolás alatti ISD Power,

az MVM Mátra Energia Zrt.,

az MVM Balance Zrt.,

az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,

a Pannongreen Kft.

és a Uniper Hungary Kft.

A tíz nagyerőmű jegyzett tőkéjének a 86,63 százaléka magyarországi bejegyzésű tulajdonosé, döntően az MVM csoporté.

Fél és 50 megawattos közötti, engedéllyel is rendelkező erőműve 564 társaságnak volt, ezek együtt 859 erőműegységgel rendelkeztek. Ám csak a négyötödük, 412 társaság termelt áramot, mégpedig 643 erőműegységgel.

Javult az export és az import aránya

A villamos energia termelése 2024-ben 5 és fél százalékkal, 474,7 Petajoule-ra nőtt, de ennél fontosabb, hogy közben a felhasználás stagnált. Ennek köszönhetően ugyanis az ország kevésbé függött az áramimporttól, és több áramot tudott exportálni. Magyarország villamosenergia-behozatala 2024-ben a 2023-as felére, de például a 2018-as mennyiség bő nyolcadára esett. Emellett a megújuló alapú energiatermelés abszolút nagysága és a teljes termelésen belüli súlya is nőtt, a 2024-es arány már 43,7 százalék volt.

Ennek ellenére az iparág az egy évvel korábbinál több földgázt és olajterméket is elégetett.

Az áramtermelés (tehát nem a teljes, a hő előállítását is tartalmazó energiatermelés) évek óta zöldült. A felhasználáson belül is egyre nagyobb az aránya. 2024-ben már 24 százalékot tett ki, míg tíz évvel korábban, 2014-ben 7,3 százalékot.

Az országban megtermelt áram 30-32 százalékát használták fel áram és hő előállítására az elmúlt években. 2024-ben ez az arány nőtt. Kismértékben emelkedett a bruttó hazai termék (GDP) egységének előállításához szükséges áram mennyisége is.