Fellélegezhetnek a Revolut ügyfelei – a fintech-szolgáltató végre meglépte azt, amit mindenki várt tőle
Hiánypótló biztonsági funkció került be a Revolutba, immár nem csak havi, hanem napi szinten is szabályozható a kártyás költés. Korábban jogosan merült fel a felhasználók részéről, hogy a Revolut kártya beállításainál csak havi költési limit állítható be, amely a tulajdonosát akár korlátozhatja is, azonban a visszaélések és csalások megakadályozására már kevésbé hatékony megoldás.
A Revb fintech blog cikke szerint a fenti beállítási lehetőség nem változott, azaz kártyánként külön-külön továbbra is havi költési limit érhető el, ugyanakkor számla szinten beállítható lett a 24 órás fizetési limit is. A napi kártyás fizetések maximuma nem naptári napra számol, hanem 24 órás ciklusokra.
Az alapértelmezett beállított napi kártyás limit 3 000 000 forint a felhasználóknál, és 4 500 000 forintos maximum állítható be. Ezzel egyébként felső korlátot is kapott a Revolut kártyás fizetési lehetősége. Érdekesség, hogy a beállítás nem egy-egy kártyát korlátoz, hanem az összesre, összevonva érvényes.
A cikk kieelte, hogy a készpénzfelvételhez is új limit érkezett. Korábban 24 óránként 3000 brit font, vagyis nagyjából 1 278 000 forint mértékéig engedett készpénzfelvételt a Revolut, ez viszont most megváltozott, és már legfeljebb 1 400 000 forint mértékéig növelhető a készpénzfelvétel 24 óránként. Ennél magasabb limitet azonban nem lehet beállítani.
Elérhető egy havi készpénzfelvételi limit is, ez alapértelmezetten 4 000 000 forint. Ennek növelésére is van lehetőség, viszont ehhez egy űrlapot kell kitölteni, több kérdést is feltesz a Revolut, arra vonatkozóan is, hogy mi indokolja a nagyobb készpénzfelvételt. Az így megemelt limitet 31 vagy 90 napra lehet aktiválni. Ez utóbbit valószínűleg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek való megfelelés okozza, azaz szeretne a bank megfelelő információval rendelkezni arra vonatkozóan, miért van szüksége a szokásosnál sokkal több készpénzre a felhasználónak.
Az átutalásokra 5 000 000 forintos napi (24 órás) limit lett beállítva alapértelmezetten. Ezt legfeljebb 500 000 000 forintig lehet megnövelni.
Külön állítható a SEPA-átutalások limitje is, ez ráadásul a személyes és a közös számlákra külön is be állítható. Ezeknél tranzakciónkénti, vagy naponta megújuló limitet lehet beállítani.
Dupla kamat, lekötés nélkül 20 millió forintig: fogják a fejüket a haza bankok, olyan ajánlattal jött ki a Revolut – nem mindenkinek jár, mutatjuk, mi kell hozzá
Bejelentette új megtakarítási konstrukcióját a Revolut. Az Európai Gazdasági Térségben több mint 55 millió, Magyarországon pedig több mint 2 millió ügyféllel rendelkező európai bank megemelt, évi 4,25 százalékos kamatot kínál az Azonnal Hozzáférhető Megtakarításokra.
A Revolut csütörtöki közleménye szerint a megemelt kamat célja, hogy segítse a fogyasztókat személyes pénzügyi céljaik gyorsabb elérésében. A naponta számított és jóváírt kamatnak köszönhetően a felhasználók valós időben követhetik nyomon tőkéjük növekedését, minimumbetét nélkül. A promóciós kamat azon új ügyfelek számára érhető el, akik július 14-től kezdődően megnyitják az Azonnal Hozzáférhető Megtakarítások számlát, és a számlanyitástól számított hat hónapos időszakra érvényes. Az ajánlat az összes Revolut-csomagban elérhető, és felhasználónként legfeljebb 20 millió forintos egyenlegig érvényes.