A petrolkémiai műanyagok egy részének kiváltására rengeteg vállalat kezdett el befektetni a biológiailag lebomló műanyagok fejlesztésébe és gyártásába – írja a Japan Today. A bioműanyagok a megfelelő feltételek mellett maguktól képesek lebomlani, emellett megújuló forrásból készülnek, és biztonságosan komposztálhatók.

A lebomló bioműanyag nem új keletű találmány, az orvostudomány már régóta használja. Érdemes ezzel kapcsolatban a bőrben felszívódó, bioműanyagól készült fonalakra gondolni, amelyekkel sérüléseket varrnak össze. Ezek ártalmatlanul lebomlanak a testben, miután a sérülés összeforrt.

Fotó: Shutterstock

Ezeknek az orvoslásban használt műanyagoknak a példájára kezdett el felívelni a széles körben felhasználható bioműanyagok fejlesztése és gyártása. Ezeket kukoricából, cukorból, növényi olajokból és már megújuló anyagokból állítják elő, és elemzők szerint van rá esély, hogy ez a iparág idővel túlnőjön a jelenleg nagyjából 600 milliárd dolláros globális műanyagpiacon.

Az 1950-es évek óta nagyjából 9 milliárd tonna petrolkémiai műanyagot állított elő az emberiség, aminek mindössze a 9 százalékát hasznosították újra. A többit hulladékként eltemette, elégette vagy szimplán a természetbe szórta az emberiség. A fosszilis forrásból előállított műanyag amellett, hogy rengeteg üvegházhatású gáz kibocsátásáért felel, gyakorlatilag sosem tud lebomlani. A hagyományos műanyag aprózódik, vagyis mikroműanyag formájában végleg ott marad a környezetben. Kutatások kimutatták, hogy a vizeken keresztül, az állatok húsán át az emberi vérig már mindenhol ott van a mikroműanyag.

A bioműanyag-ipar helyzete

Felmérések szerint a bioműanyag a globális műanyagtermelés mindössze 1 százalékát teszi ki. Ennek ellenére a vállalatok már elkezdték felismerni a bioműanyagban rejlő gazdasági potenciált, így a befektetett összegek is egyre nőnek. Az i3 Connect adatai szerint 2022 első három hónapjában a bioműanyag gyártásába 500 millió dollárt fektettek be, ami meghaladja a 2021 utolsó negyedévben mért, akkor rekordnak számító 350 millió dollárt. A pénz a cégek mellett kockázati tőkebefektetőktől is érkezik. A Zion Market Research adatai szerint a bioműanyagok piaca a 2021-es 10,5 milliárd dollárról 2028-ra 29 milliárd dollárig emelkedhet.

Az első fecskék

A bioműanyagok egyik nagyüzemi gyártója a Kentucky Winchesterben működő Danimer Scientific nevű cég. A vállalat egy PHA nevű bioműanyagot gyárt repceolaj felhasználásával. Kifejlesztettek egy olajpelletet, amiből képesek a petrolkémiai műanyagokhoz hasonló termékeket megformálni. A terjeszkedésének hála a Danimer jelenleg a világ egyik legnagyobb gyártójának számít. Egyelőre a legfontosabb termékei a PHA-ból készült italkeverők és szívószálak, amelyeket az Egyesült Államokban a Startbucks és Dunkin’ Donuts üzletekben már használnak is.

Fotó: Shutterstock

A Danimer által fejlesztett PHA-ból készült termékekről tesztek kimutatták, hogy tengeri környezetben hat hónap alatt, a talajban pedig két év alatt biológiailag teljes mértékben lebomlanak.

A PHA mellett a másik forgalomban lévő bioműanyag a PLA. Ez a bioműanyag kukorica és cukornád fermentálással kivont tejsavból készül. Ennek a terméknek a legnagyobb gyártója a minneapolisi székhelyű NatureWorks, a Cargill és a thaiföldi székhelyű PTT Global Chemical vegyesvállalata. Ez a cég évente 150 ezer tonna bioműanyag pelletet képes előállítani.

A NatureWorks 600 millió dolláros üzemet épít Thaiföldön, ez 50 százalékkal növeli majd a vállalat termelési kapacitását – ismertetteLeah Ford, a vállalat globális marketingkommunikációs menedzsere.

Ford elmondta, hogy a cég legfontosabb piaca a komposztálható élelmiszeripari termékek, mint például a műanyag evőeszközök, átlátszó poharak, csomagolóanyagok és tárolóedények. Ezek az éttermi élelmiszer-hulladékkal együtt komposztálható hulladékot alkothat, ami visszaforgatható a mezőgazdaságba. Ford hozzátette, hogy már vannak olyan Starbucks üzletek, ahol a NateruWorks PLA-val bélelt eldobható poharait használják.

Fotó: Danimer Scientific, Facebook

Az érem másik oldala

A NatureWorks által előállított PLA-bioműanyag bár hatalmas előrelépés a környezetvédelem felé, de nem problémamentes. A kukoricából és cukorból készült terméket sokan azzal a kritikával illetik, hogy előállításához a szántóföldek kapacitását kell csökkenteni egy olyan időszakban, amikor a világ élelmezése hatalmas kihívás. Ezzel kapcsolatban Ford elmondta, hogy az aggodalom alaptalan. Elmagyarázta, hogy a PLA előállításához a kukoricából és cukornádból kizárólag a kivont cukrot használják fel, miközben a növények többi részéből, például a magokból édesítőszert, etanolt, étolajat vagy állati takarmányt állítanak elő.

Fotó: Danimer Scientific, Facebook

A PLA másik hátránya, hogy a PHA-val ellentétben a természetben csak nagyon nehezen bomlik le biológiailag. A PLA lebontásához ipari komposztálásra van szükség, ha viszont a hagyományos hulladékkal a szemétlerakókba kerül, akkor a lebomlásához évtizedek kellenek. A NatureWorks már partneri kapcsolatok révén együtt dolgozik PHA-t gyártó cégekkel, hogy a PLA-ból is egy gyorsan lebomló bioműanyagot hozhassanak létre.

Vannak, akik a PHA kritikájaként azt hozzák fel, hogy a biológiailag teljesen lebomló címke csak egy marketinghúzás. Azt senki nem vitatja, hogy a PHA valóban lebomlik a természetbe kerülve, de fontos leszögezni, hogy csak a megfelelő körülmények között. A mérsékeltebb éghajlaton, tavakban vagy az óceánok hidegebb részén ennek a bioműanyagnak is hosszúra nyúlik a lebomlási folyamata.