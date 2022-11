Nem Erdélyben, hanem New Yorkban ünnepelte a halloweent Elon Musk, a világ leggazdagabb embere. A Tesla, a SpaceX és immár a Twitter egyedüli ura Heidi Klum szupermodell partijára volt hivatalos, ahová édesanyját, Maye Muskot is elvitte, erről ő maga számolt be – hol máshol, mint – a Twitteren.

Fotó: Evan Agostini / MTI

Bár Musk nem verte nagydobra, az amerikai lapok hamar kiderítették, hogy pontosan milyen jelmezt húzott az üzletember. A Fox News értesülései szerint a harci páncélnak tűnő hacuka valójában bőrből készült, és a leírása szerint az „Ördög bajnoka” nevet viseli.

Halloween with my Mom pic.twitter.com/xOAgNeeiNN — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

A lap szerint a gyártó 7500 dollárért kínál egyetlen darab ilyen jelmezt, amely rendkívül borsosnak tűnik, de Musknak nem valószínű, hogy gondot okozott. Igaz, a Fox elismerte: akár bérelhette is az üzletember a harci jelmezt, ez esetben „csak” ezer dollárt kellett leszurkolnia, amely még mindig több, mint a nettó magyar átlagfizetés.