Akkora a munkaerőhiány, hogy sok vendéglátó ki sem tud nyitni

A vendéglátóhelyeknek a személyzet hiánya miatt akár korlátozniuk is kell a nyitvatartásukat az Egyesült Királyságban, de a szakképzett munkaerő hiánya világszerte problémákat okozhat.

A bárok és éttermek az újranyitást követően világszerte kihívásokkal néznek szembe, miután a pandémia kitörése óta elbocsátott szakképzett munkaerő egy része végleg elhagyta a vendéglátói pályát. Csak az Egyesült Királyságban a foglalkoztatottak mintegy 10 százaléka, 355 ezren fordítottak hátat az ágazatnak alig egy év alatt, a brit statisztikai hivatal adatai szerint.

Bár nagyszerű hír a vendéglátóipar számára az, hogy az emberek szeretnének visszatérni az éttermekbe és kocsmákba, mégis beárnyékolja az örömöt az a tény, hogy a vendéglátóhelyek nehezen találnak szakképzett munkaerőt

– nyilatkozta Neil Pattison, a Caterer.com igazgatója a BBC-nek. A munkaerő-közvetítő platform vezetője szerint

a brit teraszok április 12-iki megnyitása óta több mint 85 százalékkal nőtt a vendéglátóiparban betöltésre váró álláshelyek száma, jelenleg 22 ezer meghirdetett pozícióra keresnek embert az Egyesült Királyságban.

New Yorkban is hatalmas problémát jelent a munkaerőhiány. A világjárvány kezdete óta rengetegen veszítették el a munkahelyüket, közülük sokan támaszkodnak azóta is az állami támogatásokra. A keleti parti nagyváros július elsejére tervezett teljes újranyitását jelentősen lassíthatja, hogy a korábban vendéglátásban foglalkoztatottak közül sokan még New Yorkba sem akarnak visszatérni – nemhogy a komoly munkaterhelést jelentő belvárosi éttermekbe, bárokba –, hiszen a heti több száz dolláros munkanélküli segélyből a déli államokban könnyebben meg tudnak élni, mint ahogy a fizetésükből kijöttek az amerikai viszonylatok között is drágának számító Nagy Almában – mutatott rá a Bloombergnek nyilatkozó szakértő.

Azok, akik továbbra is a szektorban dolgoznának, tudnak miből válogatni: a nagyvárosok mellett az egyre népszerűbb vidéken is számos munkalehetőség kínálkozik.

De más iparágak is igyekeznek elszipkázni a vendéglátással megszerzett hasznos tapasztalattal rendelkező munkaerőt; sokan helyezkedtek el például az Amazonnál, vagy a fellendülő kannabisz-iparban, ahol egy jó szakács aranyat érhet.

A jól képzett szakemberek pályaelhagyása hazánkban is problémát jelent – derül ki a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) által végzett rendezvénypiaci felmérésből.

Tavaly a rendezvények mintegy háromnegyede elmaradt, és az eddigi foglalások alapján az is biztosnak tűnik, hogy idén 80 százalékkal kevesebb rendezvényt lehet megtartani, mint a járvány kitörése előtt.

A koronavírus magyarországi megjelenése óta a megkérdezett cégek mintegy 60 százalékánál történtek elbocsátások. A válaszadók harmadánál a leépítések az állomány több mint 40 százalékát érintették, azon belül is csaknem tizedük az alkalmazottak 80 százalékát kényszerült elbocsátani.