Fejlesztéseket sürget a kamaraelnök

Békés megye lemaradását növelte a járvány, jelentős fejlesztésekre lenne szükség a már folyó közlekedési projekteken felül – mondta a Világgazdaságnak Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Súlyosabban érintette Békést a járvány második-harmadik hulláma, mint az első?

Összességében a megye gazdaságát a járvány súlyosabban érintette a magyar gazdaság egészéhez mérten. Az országos átlagnál jobban visszaesett a gazdasági teljesítmény az elmúlt évben: az ipar teljesítménye 7,6 százalékkal, az építőiparé 11 százalékkal, a beruházások volumene is 11 százalékkal csökkent az előző évhez képest. A kereskedelmi szálláshelyek forgalma csaknem a felére esett vissza. Az első hullám, az akkori kedvezőbb békési egészségügyi helyzet ellenére, súlyos gazdasági károkat okozott a megyében is, hiszen a korlátozások egyformán érintették a magyar vállalkozásokat. A második-harmadik hullám nem volt rombolóbb, de a gazdaság újraindítását késleltette, veszteségeinket növelte, hogy az egészségügyi helyzetünk romlott. Az elmúlt évben a megyében több mint kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek, gazdasági leszakadásunk folytatódott.

Látni a kilábalás jeleit?

A foglalkoztatásban érzékelhetők leginkább. A tavalyi második negyedévi mélypont után a gazdaság újraindításával fokozatosan javulnak a foglalkoztatási mutatóink, a munkanélküliségi rátánk már 6 százalék körüli, foglalkoztatási rátánkat javítva további munkaerő-tartalékokat tudunk mozgósítani. A megye gazdasága idén már a növekedés jeleit mutatja, az építőipar megrendeléseinek értéke emelkedett, az új pénzügyi ciklus uniós gazdasági fejlesztési forrásai részben már a nyár elejétől elérhetők lesznek.

A baranyai kamaraelnök figyelmeztetett: egyes határ menti megyék nagyon lemaradhatnak. Ez Békésre is igaz?

A megyénk leszakadását a járvány okozta válság egyértelműen tovább fokozta. A mezőgazdaság súlya az országosénál nagyobb és jelentős, de a csapásokat nem tudta kompenzálni. Magyar tulajdonú élelmiszeriparunk kívánatos fejlesztése pedig hosszabb ideje napirenden van, minőségi előrelépésre, számottevő és tartós állami támogatásra van szükség. A megye ipari súlya nagyon alacsony, az ország ipari termelésének mindössze 1,6 százalékát adja, Bács-Kiskun súlya például 7,5 százalék. Jelentős ipari fejlesztésre lenne szükségünk, ehhez állami támogatású és irányítású, pozitív diszkriminációt alkalmazó felzárkóztatási program, akár önálló operatív program kellene, mert a megye magántőkeereje ehhez gyenge, és alacsony fizetőképes kereslettel párosul. Magyarország 2030-ig szóló kiemelt gazdasági célkitűzése a versenyképesség növelése a kedvezőtlen helyzetű térségek fejlesztése mellett. A 2021–2027-es fejlesztési ciklusra nyolc operatív programot fogadtak el, ezek között hátrányos helyzetű térségek fejlesztését célzó célirányos önálló operatív program nem lesz, de rövidesen meghirdetik a legnagyobb kerettel rendelkező Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz első pályázatait. Ez minden térségnek új lendületet ad. Az állam – térségi felzárkózást biztosító – egyedi szerepvállalásához jelentős források állnak rendelkezésre, a jövőben ennek Békés megye a nyertese lehet.

Mit remélnek az Európai Unió kilábalási alapjából hamarosan meginduló pénzektől?

Magyarország a most induló fejlesztési ciklusban – a hitellehetőséget is figyelembe véve – az eddigieknél sokkal több, mintegy 51,6 milliárd eurónyi forrással számolhat. Az EU kilábalási alapjából Magyarország 16-17 milliárd eurót tervez lehívni, a kifizetések öt év alatt történnek, ennek egyharmada a terv szerint a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő programokat szolgálná. Az eddigi magyar nyilatkozatok egészségipari fejlesztéseket valószínűsítenek. Ez a fejlesztési irány kevésbé fogja érinteni a megyei fejlesztéseket.

Maradtak el beruházások?

A megyében nagyobb beruházás nem maradt el, új beruházások indulása most a tét, a megye megközelítését biztosító beruházások alakulása biztatónak ígérkezik, mivel ezek javítanák az itteni tőkevonzó képességet. A megyei hadiipari fejlesztési irány és az ahhoz kapcsolódó képzés mindenképpen új, és vannak olyan súlyú ágazatok, amelyek a járvány ideje alatt is jól teljesítettek, például a nyomda- és csomagolóanyag-iparágak. Uniós szinten már dobogós helyen vagyunk a 27,5 százalékos beruházási rátával, ezen belül az állami beruházási ráta 6,5 százalék.

Elégedett a bérek alakulásával?

A megyei munkabérek alakulásával lehetünk a legkevésbé elégedettek, nagy a lemaradásunk. Az országostól a megyei nettó átlagkereset havi 74 ezer forinttal marad el.