Féltik a svájciak a munkaerőpiacukat

A svájci szavazópolgárok többsége még mindig támogatja egy új, kétoldalú szerződés megkötését az Európai Unióval.

Az egyeztetések évek óta tartanak, és eredményt még nem hoztak, igaz, a helvét szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártok részéről állandó támadások érik a felvázolt elképzeléseket – derült ki a Neue Zürcher Zeitung által megrendelt közvélemény-kutatásból, amelyet a GFS Bern végzett kétezer szavazásra jogosult svájci megkérdezésével.

Tizenöt százalékuk fenntartások nélkül igennel szavazna az egyezmény megkötésére, 49 százalék inkább támogatná azt. A mereven elutasítók aránya 13 százalékos, míg az inkább nemmel szavazók 19 százalékot képviselnek, a bizonytalanok aránya csupán 4 százalékos.

Érdekesség, hogy az egy évvel korábbi hasonló felmérés ugyanekkora támogatottságot mutatott, a meggyőződéses támogatók és az inkább szerződéspártiak együttes aránya 64 százalékos volt. A közvélemény-kutató azonban megjegyzi, hogy az arányok nem kőbe vésettek, amint a keretegyezmény pontos szövege napvilágot lát, sokan átértékelhetik az álláspontjukat. Ilyenkor jellemzően a feltételes támogatók körében van lemorzsolódás, ők állnak inkább át az elutasítók oldalára.

A Svájc és az európai közösség kapcsolatát szorosabbra fűző és számos ponton az adminisztrációt egyszerűsítő

egyezmény szövegezése múlt hónapban megakadt, svájci részről ugyanis a szabad munkaerő-áramlás a Brüsszel által elképzelt formájában elfogadhatatlan, egyrészt a függetlenségéről híres ország szuverenitását sérti, másrészt a svájci bérszínvonalra is csapást mérne.

A svájciak minden, a társadalmat érintő kérdésben népszavazást tartanak, egy ilyen horderejű felvetés, ami a pénztárcájukat és a jólétüket érinti, eleve kudarcra lenne ítélve. Engedmények nélkül azonban Svájc nem reménykedhet az egységes piachoz való teljes körű, szabad hozzáférésben, ami gazdaságilag kedvező lenne a számára is. Az olyan új lehetőségekből kimaradnának a svájciak, mint például az európai villamosenergia-rendszerek uniója. Az idő is sürget, mivel a két entitás kapcsolatát 1972 óta szabályozó, száznál is több kétoldalú egyezmény hatálya fokozatosan lejár, májusban például az orvostechnikai eszközök határokon átnyúló kereskedelmét érintő szerződés fut ki, s nem lép új a helyébe.