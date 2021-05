Költségoldali nyomás ronthatja a Rába eredményességét

A Rába bevételeinek növekedésére számítanak az elemzők, ám nem sok jót ígér az alapanyagok és az energia drágulása.

Az egy évvel korábban mért veszteséghez képest az idei első negyedévben markáns eredményjavulásra számít a Rába Holdingnál Rátkai Orsolya, az OTP Bank részvényelemzője.

A már az előző negyedévben is beindult kedvező piaci folyamatoknak köszönhetően az árbevétel megközelítheti a 12 milliárd forintot,

meghaladva az éves és a negyedéves bázist is. A járműgyártó holding várható forgalomnövekedését támasztja alá egyrészt a cégcsoport legnagyobb piacán, azaz az Európai Unióban tapasztalt szektorális fellendülés is, hiszen az új nehéz- és közepes teherautók forgalomba helyezésére vonatkozó regisztrációs statisztikák az jelzik, az értékesítések fokozatosan visszakerülnek arra a lassan emelkedő trendre, mely tavaly a járvány miatt szakadt be.

Ezt a pozitív tendenciát erősítik meg az elemző szerint a Scania és a Volvo már publikált első negyedéves értékesítési adatai is. Egyedül a buszpiacon látni gyengülést, utóbbi szegmens ugyanakkor a gyorsjelentését jövő szerdán közzétevő Rába szempontjából kisebb jelentőségű.

Költségoldalon viszont nem túl kedvező a helyzet, mivel az energiaárak és a személyi jellegű ráfordítások emelkedése mellett immár az egyre dráguló alapanyagárak is jócskán megfejelhetik a cég kiadásait. Rátkai Orsolya szerint a vállalat menedzsmentjének erőfeszítései nyomán sikerült kézben tartani az elszabaduló költségeket, ami a tavalyi utolsó negyedévben a profitmarzs érdemi javulását eredményezte, ugyanakkor kérdéses, hogy a nyersanyagár-emelkedés begyűrűző hatása a lezárt időszakot teljes mértékben érinti-e, vagy részben későbbre csúszik a valós költségnövekedés.

Az elemző 406 millió forintos üzemi eredményt, illetve 329 millió forint körül nettó nyereséget vár, az egekbe szökő nyersanyagárak viszont jelentős lefelé mutató kockázatot jelentenek az eredményre nézve.

Akár emelkedhetett is a Rába árbevétele az első negyedévben az előző év azonos időszakához, sőt még az előző negyedévhez képest is – mondta el a Világgazdaságnak Nagy-György János, a KBC Equitas elemzője is, aki döntően az autóipari kereslet erősödésére alapozza optimizmusát, hiszen mind az Egyesült Államokban, mind Nyugat-Európában, de még Oroszországban is nőtt a tehergépkocsik regisztrációja. Amerikában pedig a mezőgazdasági gépek is szépen fogytak az elmúlt hónapokban. Még reménytelibb is lehetett volna persze a kép, ha a csiphiány nem fogta volna vissza idejekorán a szektor szárnyalását. Ennek ellenére bevétel-ágon összességében kedvező időszakot zárhatott az elemző szerint a társaság.

A növekvő forgalom azonban Nagy-György János szerint sem jelent egyszersmind profitbővülést is, hiszen – amint azt a Rába korábban jelezte – a cég nyereségrátáját meghatározó energia- és nyersanyag-árindex is megugrott az év első három hónapjában. Emellett a dollárral és a rubellel szemben erősödött a hazai fizetőeszköz, ami főként a dollár esetében, szintén negatívan hathatott a nyereségességre – tette hozzá a KBC elemzője.

Közben a hónap elején jó hírek érkeztek a Rába ingatlanértékesítésével kapcsolatban, lévén a Győr, Apor Vilmos tér 3. alatti hotelépületére kiírt május 6-án lezárt licitáláson a legjobb ajánlat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverési honlapján elérhető nyilvános információk szerint elérte az 1,455 milliárd forintos kikiáltási árat. Ha az ügyletkötés eredményes lesz, részvényenként 112 forint extra bevételre tehet szert a társaság.