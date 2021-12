A bor ára világszerte emelkedni fog – írta Jancis Robinson brit borszakértő. Robinson a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) november elején közreadott jelentését idézi, amely szerint a 2021-es évjárat Európa-szerte kevesebb termést hozott, és ezt súlyosbítja az a körülmény, hogy a két előző évjárat is „szűkebb esztendő volt”.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Az OIV-jelentés szerint

mindössze néhány országban sikerült jól a 2021-es szüret, ide tartozik Magyarország is Németországgal, Romániával és Portugáliával együtt.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) nemrégiben tett közzé boráremelést sürgető nyílt levelet. „Az OIV-jelentés fényében talán megkérdőjelezhető, hogy miért éppen most kellene a magyar borok árát emelni, mikor kivételesen a szerencsésebbek közé tartozunk” – veti fel honlapján a HNT, hozzátéve, hogy ugyanakkor éppen ezért reális lehetőség lehet a magasabb áron való értékesítés, hiszen sok versenytársunk – különösen a legnagyobbak – most nem lesz képes kielégíteni az importőrök szükségleteit.

Spanyolország, Olaszország és Franciaország is kevesebb 2021-es bort palackoz majd, az utóbbinál különösen Burgundia és a Loire-vidék szenvedte meg a tavaszi fagyokat és az esős nyarat. Az újvilági országoknál nincs panasz, kivéve Új-Zélandot, ahol a 2021-es év jó minőségű, de alacsonyabb mennyiségű termést hozott. A csekély európai termés mellett a szállítás is nehézkesebb és drágább a Covid-járvány, és a britek számára a Brexit miatt is. A HNT következtetése az, hogy mindezek alapján az európai borok árának emelkedésére lehet számítani.