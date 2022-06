Herszon és Zaporizzsja megszállt területeiről hozzávetőleg 500 ezer tonna gabonát szállítottak már el az oroszok – idézi Vaszil Bodnart, Ukrajna törökországi nagykövetét a Kárpáti Igaz Szó. A diplomata szerint a megszállt ukrajnai területekről elszállított gabona becsült értéke megközelíti a 100 millió dollárt. A nagykövet azt is tudni véli, mi lett a sorsa a korábban ukrajnai raktárakban tárolt, magán- és közösségi tulajdonban lévő gabonának: Oroszország a megszállt Krím félszigetről két kikötőn keresztül exportálja azt Szíriába, Libanonba, Egyiptomba és Törökország egyes kikötőibe.

Az ukrán gabona egy része Szíriában, Libanonban, Egyiptomban, illetve Törökországban kötött ki – állítja Ukrajna törökországi nagykövete

Fotó: Vladimir Shtanko / Anadolu Agency via AFP

Ukrajna a világ egyik legjelentősebb gabonaexportőre, de a háború miatt az idén nem tudott a külpiacokra szállítani, mert az orosz hadihajók eltorlaszolják a hagyományos szállítási útvonalakat a Fekete-tengeren keresztül. Ennél is nagyobb probléma, hogy a háború dúlta országban akadoznak a mezőgazdasági munkák, félő, hogy a termény jelentős része a földeken fog megrohadni. Hírek szerint így is több millió tonna szállításra kész gabona ragadt az országban. Törökország már több diplomáciai kísérletet tett arra, hogy megoldást találjon a fekete-tengeri szállítás újraindítására, a közelmúltban pedig Magyarország is felajánlotta segítségét: Szijjártó Péter külügyminiszter azt javasolta Kijevnek, hogy Magyarország területén keresztül, vasúton, illetve közúton exportálja a gabonáját.