A magyar élőbárány-export mennyiségben 15 százalékkal, 4 ezer tonnára csökkent az idei első hat hónapban, a magasabb árak miatt viszont értéke 6 százalékkal, 7 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest – idézte a KSH adatait az Agrárközgazdasági Intézet (AKI).

Meghatározó volt a kivitel visszaesésében, hogy az exportból 65 százalékkal részesedő Olaszországba 23 százalékkal kevesebb bárány került.

A Németországba irányuló export ugyanakkor 17 százalékkal emelkedett.

Fotó: Trevor Collins / AFP

Szakértők szerint az olasz export csökkenését részben az ottani fogyasztói szokások változása okozza. Korábban az ünnepekre jellemzően egész bárányt vásároltak, most pedig – részben a pandémia hatása miatt is, miután kevesebben gyűlnek össze az ünnepekre, egész állat helyett csak egy-egy részt vásárolnak. Ebből, vagyis a nagyobb hústömegelvárásból adódik az is, hogy a könnyű helyett a nehéz bárányok lettek keresettebbek az olasz piacon.

Az élőbárány-import mennyisége 79 százalékkal csökkent 2022 első öt hónapjában az előző évihez képest, de ez csak 28 tonnával jelentett kevesebbet. A legtöbb élő bárány Franciaországból származott. Ahogy korábban a VG is beszámolt róla, jelentős mértékben csökkent a juhvágások száma is.

Az AKI azt is közölte, hogy Magyarországon a könnyű és a nehéz bárány termelői ára 2022 január–júniusában 14, illetve 16 százalékkal emelkedett 2021 azonos hónapjainak átlagárához viszonyítva. A könnyű bárány átlagára így 1459 a nehéz bárányé pedig 1386 forint volt az első hat hónapban.

A Juh Terméktanács adatai szerint egyébként

az uniós 1,9 kilogrammos átlagfogyasztástól elmaradva, Magyarországon mindössze 33-38 deka az egy főre jutó éves birkahúsfogyasztás, így a magyar juhtenyésztők számára az exportpiacok az elsődlegesek.

Az AKI jelentése szerint egyébként eközben Európai Unió juh- és kecskeimportja – élő állat és hús összesen – növekedett, és 26 ezer tonna volt 2022 január–áprilisában, ami 28 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest. Csökkent ugyanakkor a nemzetközi piacon értékesített juh- és kecskehús, valamint élő állat mennyisége. Az így elért 30 ezer tonna közel 11 százalékos visszaesés. Érdemes megjegyezni, ezek az adatok nem tartalmazzák az Egyesült Királyságba szállított, illetve onnan érkező mennyiséget.

Az unióban a könnyű bárány ára a szezonális hatásoknak megfelelően alakult az év első huszonkilenc hetében, 10 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest, míg a nehéz bárány ára 9 százalékkal emelkedett ugyanekkor. Magyarország legnagyobb exportpiacán, Olaszországban a könnyű bárány ára 10 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban.