James Suckling rendkívül magas, 98 ponttal jutalmazta a 2018-as évjáratú AGAPÉ Nagy-Eged-hegy dűlő Egri Bikavér borát, ez alapján az AGAPÉ 2018 Magyarország legjobb száraz vörösbora – adott hírt róla a Forbes. Suckling 98 pontja nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szakmai elismerés, a szakíró szerint a St. Andrea bora „a világ legjobb vörösboraihoz hasonlítható.”

Idősebb Lőrincz György alapította a St. Andrea Szőlőbirtokot.

Fotó: Havran Zoltán

A 2002-ben alapított St. Andrea Szőlőbirtokot ma már apa és fia, a két Lőrincz György együtt vezeti, velük dolgozik az édesanya és feleség – névadó – Andrea, illetve a két kisebbik fiú is, Bálint és Ákos is. A St. Andrea honlapján megjelent beszámoló szerint ők látták vendégül James Suckling amerikai borszakértőt, aki júliusban látogatott el Egerszalókra, és órákon át kóstolt, miközben beszélgetett a családdal.

A pontszámokat csak október végén hozták nyilvánosságra, és a szőlőbirtok bora, az AGAPÉ 2018-as évjárata a nemzetközi szinten is kiemelkedő, 98 pontos értékelést kapott.

Ifjabb Lőrincz megrendítőnek nevezte már csak azt a tényt is, hogy James Suckling személyesen meglátogatta őket. Arról pedig, hogy ilyen pontszámokat kaptak tőle, így fogalmazott: ámulatba ejtő.

Ez egy olyan visszajelzés, ami megerősít abban, hogy Eger tényleg páratlan adottságokkal rendelkezik és ezzel az egyediséggel bátran ki lehet állnunk a világ elé, mert nem fogunk szégyenkezni. Éreztük eddig is, hogy a 2018-as talán a valaha volt legjobb St. Andrea-évjárat, viszont ebből az évből az AGAPÉ ténylegesen életünk eddigi legjobb bora, amit világra segíthettünk

– összegzett Ifj. Lőrincz György.

„Ez a fantasztikus vörösbor folyamatosan nyílik a piros bogyós gyümölcsökkel, például a cseresznyével, a virágokkal, a vörös rózsával és hibiszkusszal. Zúzott kő és tűzkő, kagylóhéj és végül gránit. Közepes és telt testű, rendkívül finom tanninokkal, amelyek végigfutnak a bor hosszán, ásványosságot és mélységet adnak neki. Elgondolkodtató és meditatív bor. Világklasszis. Kékfrankos, merlot, pinot noir, syrah és kadarka házasítása. Adjunk neki három-négy évet, hogy kinyíljon. Legjobb 2027 után” – írja az Agapéről James Suckling.

A St. Andreának nem ez az első, nagy nemzetközi sikert elért bora. A pincészet 2017-es Nagy-Eged Grand Superior bikavére 2021-ben 97 pontos eredményt ért el a világ legtekintélyesebbnek tartott borversenyén, a Decanter World Wine Awardson, továbbá a Best In Show különdíjjal bekerült a legjobb 50 bor közé. A versenyre akkor több mint 18 ezer bort neveztek, a zsűrizés után a platinadíjasokat újrakóstolták, kiválasztva közülük a legjobb ötvenet. A díjat a Decanter akkor úgy kommentálta, hogy „a bika visszatért”, amellyel arra is utalt, hogy a nemzetközi borpiacon a magyar borokról leginkább a tokaji, illetve a bikavér ugrik be a fogyasztóknak és az ítészeknek is.