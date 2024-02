Több hónap közös munka után, az illetékes hatóságok segítségével teljes körű magyarországi állásfoglalás született a permetező drónok ügyében – számolt be róla a Vaol. Az állásfoglalást a Vas Megyei Növényorvosi Kamara elnöksége kérte Borhi András, a kamara tagja, egyben az első magyarországi hivatalos növényvédelmi drónpilóta kezdeményezésére. Az állásfoglalásra azért volt szükség, mert bár a permetező drónok használatának jogszabályi háttere az EU-ban és Magyarországon egyaránt rohamosan fejlődött az elmúlt években, rengeteg félinformáció és sok tévhit kering, amelyeket a hatóságok most tisztáztak.

Később Magyarországon is bővülhet a drónnal permetezhető kultúrák köre.

Fotó: Shutterstock

Sokan képzettség nélkül, vagy ha meg is van a drónpilótavizsgájuk, nem engedélyezett növényvédő szereket, ráadásul nem hozzáértően kijuttatva használják az eszközt – mondta a Világgazdaságnak Borhi András. Jelenleg egyetlen szer kijuttatása engedélyezett drónnal, egy rovarölő, amely cseresznyében, meggyben és dióban alkalmazható ezzel a technológiával. (Termésnövelő készítményeket a szükséges bejelentések megtételével eddig is ki lehetett juttatni drónnal is.) Az engedélyezett növényvédő szerrel a cseresznyelégy és a nyugati dióburokfúró légy ellen védekezhetnek a termelők.

A szabályok az engedélyezett szerrel történő kezelés esetén is szigorúak: az alkalmazott drónnak típusminősítéssel szükséges rendelkeznie, és a drón pilótájának is szerepelnie kell a Nébih által vezetett drónpilóta-nyilvántartásban, műveleti engedéllyel kell rendelkezni, és a permetezés kizárólag növényvédelmi szakirányítóval kötött szerződés mellett végezhető. Ráadásul a növényvédő szer kiszórása előtt kijuttatási tervet kell küldeni és emellett bejelentést kell tenni az illetékes vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályához. Ezeken felül pedig kiemelten kell ügyelni a felhasználási szabályok és az egyéb munkavédelmi előírások betartására. Ilyen például, hogy

a drón maximum kétméteres magasságban és legfeljebb 15 kilométer per órás sebességgel repülhet a növénykultúra felett.

Borhi András egyébként a növényvédő szerek engedélyezésével foglalkozik, alaposan beleásta magát a drónos növényvédelem témájába, amiről könyvet is írt, és oktatásokat tart. E tapasztalatai alapján mondja, hogy sokszor még a hagyományos növényvédelemben dolgozó szakemberek is meglepődnek, mennyire más és milyen különleges elővigyázatosságot követel a drónos permetezés.

A dróntechnológiát a növényvédelemben szabálytalanul, illetve illegálisan használók pedig sokat ártanak a szakmának és annak, hogy több szert is engedélyezzenek.

Nem véletlen ugyanakkor, hogy ennyire fontos az elővigyázatosság. A permetező drónok esetében ugyanis nem megfelelő kijuttatás esetén nem hat a kezelés.

Sokkal magasabb koncentrációjú a permetlé, a megfelelő védőeszközök használatára még fokozottabban figyelni kell.

Fontos az is, hogy mivel nem közvetlenül a növénykultúra felett történik a kijuttatás, hanem néhány méterrel felette, így az időjárási körülményektől és a hozzáértés hiányától függően megnövekedhet az elsodródás veszélye. Ennek pedig – például egy gyomirtó vagy a napraforgó szárítására használatos szer esetében – súlyos pusztító, illetve környezetterhelő hatása lehet.