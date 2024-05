A biogazdálkodásban látja a jövőt az Esterházy

Idén ünneplik fennállásuk harmincéves évfordulóját az Esterházy Alapítványok, amelyeket az utolsó herceg, Esterházy V. Pál örököse, Esterházy Melinda hozott létre. A három magánalapítvány vagyonát az Esterházy Betriebe AG kezeli, egyben menedzseli a gazdasági tevékenységeket. Az alapítványok 2023-ig közel 224 millió eurót fektettek be a régióban, az üzleti vállalkozások bevételeiből származó eredményt nagyrészt a turizmus, a kultúra és a rendezvények területébe forgatják vissza, és szerveznek évente több mint 550 ezer főt vonzó kulturális és turisztikai programokat.

Az Esterházy a biogazdálkodás úttörője lett / Fotó: Andreas Tischler / Vienna Press

Összesen 44 ezer hektár terület tartozik az alapítványokhoz, amelyből 22,4 ezer hektár erdő, 5,6 ezer hektár mezőgazdasági, 15 ezer hektár pedig természetvédelmi terület. Az Esterházy az erdő-, mező- és természetgazdálkodási tevékenységét Pannatura védjegy alatt végzi, de ezeken kívül az ingatlanfejlesztés, a borászat, a vendéglátás, valamint a kultúra, a turizmus és rendezvények területeken is működik – idén összesen 100 millió eurós árbevételi tervvel. Tavaly a konszolidált árbevétel elérte az 77,6 millió eurót, amiből 15,8 millió euró az ingatlanszegmensből származik, 40,5 millió euró a Pannaturából. Az utóbbi a vadgazdálkodásra és a bio-Angus-marha tenyésztésre alapozott kis húsfeldolgozó üzemet is működtet, ahol évente 20 tonna marha- és 100 tonna vadhúskészítmény készül.

A Pannatura az idei Biogazdálkodási napokat az Osztrák Biomezőgazdasági Kutatóintézettel (FiBL), a Bio Austriával, az Osztrák Mezőgazdasági Kamarával (LKÖ) és a bécsi Természeti Erőforrások és Élettudományi Egyetemmel (BOKU) szervezte meg a Soprontól 26 kilométerre fekvő donnerskircheni Seehof-major 70 hektáros területén több mint 200 kiállítóval.

A biogazdálkodás más gondolkodást igényel

Jelenleg a bio- és a nem biotermékek közötti árkülönbség 15-20 százalék körüli – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Ottrubay István, a vagyonkezelő Esterházy Alapítványok elnöke és az Esterházy Betriebe AG felügyelőbizottságának elnöke. Mint elmondta,

a biogazdálkodásra történő átállás a jogszabályi kötelezettségeken túl is időt és erőfeszítéseket igényel a gazdálkodóktól, nemcsak technológiában, hanem tudásban is újra kell építeni a gazdálkodást.

A biogazdálkodás folyamatos figyelmet igényel, és bár most már a hagyományos agrártermelésnél is sokszor gyorsan kell döntést hozni, korábban inkább az volt a jellemző, hogy a nagy cégek technológiai előírásai alapján következtek a gazdálkodók beavatkozásai, a kamara jóváhagyásával.

Mivel a biogazdálkodás sokkal nagyobb figyelmet igényel, idő- és ráfordításigényes, a kisebb termelők ezt Ausztriában sem szeretik. Kivéve a zöldség- és gyümölcstermesztés – amelyek egyébként kisebb területen folynak –, ahol a kisebb gazdálkodóknál is jobban elterjedtek a biológiai termelési módszerek.

Európai és világszinten egyébként Ausztriában arányaiban nagyobb területen folyik biogazdálkodás, az Esterházy pedig ennek az élén jár, hiszen 2002-ben – ahogy Ottrubay István fogalmazott – egy emocionális inspiráció alapján kezdték meg az átállást, mert az akkori gazdaságvezető úgy érezte, „valami elindult a világban”. Jelenleg az 5600 hektáros mezőgazdasági területükből 3 ezer hektárt állítottak át, és az 1500 hektáros, bérlőknél lévő földjeik nagy részén szintén biogazdálkodást folytatnak.

Az alapítvány elnöke szerint egyébként a biotermék már önmagában prémiumminőséget hordoz, s ha a fogyasztók eltérnek egy kicsit a hagyományos étkezési szokásoktól, és például kicsit kevesebb húst esznek, de több bioterméket, akkor a végén nem is biztos, hogy ez többe kerül nekik, különösen ha beleszámítjuk azt is, hogy például a gyógyszereken spórolni fognak. „Az időskor is kicsit másként néz ki” – tette hozzá.

Ottrubay István szerint egyébként – attól függetlenül, hogy Ausztria legnagyobb biokiállítását szervezik meg – nem az ő feladatuk, hogy a biotermelés mellé állítsák a gazdálkodókat.

Nagyon erős az agrárkamara, független a minisztériumtól, nekik vannak tanácsadóik, akik segítenek átállni annak, aki akar

– mondta. A szemléletformálás melletti elkötelezettségüket jelzi, hogy külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy a gyerekek is minél nagyobb számban látogassák a kiállítást, és ott jól érezzék magukat, illetve játszva tanuljanak is.

Az iskoláscsoportok számára is nyitott a Biogazdálkodási napok / Fotó: Andreas Tischler / Vienna Press

Bor a betontojásban

Az Esterházyak borászatának is nagy hagyományai vannak, ezt a 16. és a 17. századból származó számlák és borászati feljegyzések is bizonyítják. Az Eisenstadt (Kismarton) melletti Trausdorfban (Darázsfalu) 2006 óta működnek az új épületben, és 2019 óta összes szőlőterületükön biogazdálkodást folytatnak.

A borászatban a hordók többnyire a saját erdészetből, a Lajta-hegységből származó tölgyfából készülnek, de használnak nemesacél tartályokat is.

A kísérletező kedv is nagy: amfora- és gránittartályokban is tárolnak borokat, illetve tavaly három, egyenként 38 hektós betontojást is felállítottak, melyek alapanyaga a saját bazaltbányából, Paulibergről származik.

A kreativitás a borkínálatban is meglátszik, hiszen például Kékfrankosból Amarone-, Beaujolais- és portói stílusban is készítenek „projektborokat”, vannak natúr- és narancsboraik is, sőt – az alkoholos mellett – alkoholmentes gint is készítenek. Az Esterházy Borászat magyarországi „lába” az Etyeki Kúria, amelynek az Etyek-budai mellett a Soproni borvidéken is vannak dűlői.