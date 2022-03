A villanymotoros jövőben is lesznek hasonló autók, de azok nem lesznek olyan hangosak, mint a V12 Vantage. A valaha volt legerősebb gyári Vantage-be az 5,2 literes biturbó V12-es 700 lóerő és 753 newtonméter teljesítménnyel kerül bele, ez 3,5 másodperces 0–100 kilométer per óra gyorsulásra teszi képessé a kupét, a csúcssebesség 322 kilométer per óra.

A szélesebb nyomtáv miatt a karosszériát 40 newtonméterrel szélesítik ki – ez nem ad extra munkát, hiszen csak a váz alumínium, a külső burkolat karbon –, lítiumion-akkumulátor és különösen

könnyű kipufogórendszer is segít abban, hogy ne növekedjen jelentősen a saját tömeg a V8-as modellhez képest.

Lezárul egy korszak, a V12 Vantage az utolsó klasszikus értelemben vett Aston Martin izomautó; Fotó: Aston Martin

Elöl-hátul feszesebb rugókat és stabilizátorokat használnak, néhány extra karosszériamerevítést, hátsó futóműtorony-merevítőt is beépítenek, és a kormányzást is áthangolták a lehető legjobb vezetési élmény eléréséhez. Alapáron adják a karbon-kerámia fékrendszert, elöl hatdugattyús nyergek szorítják a 41 centis tárcsákat, hátul négydugattyús nyergek a 36 centis tárcsákat. Az új aerodinamikai csomag csúcssebességnél 204 kilogramm leszorítóerőt termel. A potenciális érdeklődők már a hivatalos bemutató előtt lefoglalták mind a 333 darabot.