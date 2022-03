Minden autórajongó fejében élénken él a számára tökéletes autó képe. A vásárlók igényeire és szokásaira érzékeny Kia mintha ezek metszetéből alkotta volna meg saját álomautóját,

a márka gyors fejlődését szimbolizáló Stingert. A cég frankfurti központjában fejlesztett modell külsejéért Gregory Guillaume, a Kia vezető formatervezője mellett a Volkswagenek és Audik egykori megálmodója, Peter Schreyer, a műszaki háttérért pedig Albert Biermann, a BMW M divíziójának egykori alelnöke felelt. Ma már nem meglepő, hogy ha a dél-koreaiak egyszer a fejükbe vesznek valamit, akkor azt sikerrel meg is valósítják, de a Stinger piacra dobásával a maradék kételyünket is eloszlatták afelől, hogy páratlan szorgalommal és kitartással állnak a munkához.

Ettől függetlenül hiába van már a legtöbb kategóriában egy népszerű típusuk, a Stinger hangos sikeréhez szükséges presztízs a márka jó híre ellenére továbbra is hiányzik. A közeli riválisnak számító BMW 4 Gran Coupé és az Audi A5 Sportback nagyjából tízszer annyi vevőt vonz évente, mint a Stinger, az utóbbi években ráadásul váratlanul nagy figyelmet kaptak a különböző elektromos hajtásláncok, nem meglepő, hogy az EV6-os veszi majd át a helyét a palettán!

A V6-os turbómotor 12 liter körüli fogyasztása a teljesítményt és az 1,9 tonnás tömeget figyelembe véve kedvezőnek számít; Fotó: STEFLER BALÁZS

Pedig a csapat jó munkát végzett, a tavaly frissített Kia továbbra is magabiztosan helytáll a maga műfajában. Külseje újkorában megosztónak számított, de a mai, néha már túljátszott formatervek között kifejezetten konzervatívnak látjuk. A megújulást leginkább a hátsó lámpán lehet észrevenni. Magának a világítótestnek a sziluettje nem változott, csak a belsőt és a LED-es világítást alakították át. A széles és lapos dizájn önmagában is sportosnak mutatja, a Neon-narancs szín (245 ezer forint) azonban egy igazi tekintetmágnest varázsol belőle. Karaktere alapján egyértelmű, hogy a Porsche Panamera volt a példakép, a megjelenésén túl a műszerfal kialakításához is merítettek ihletet Stuttgartból.

Sőt, egy másik helyi márkától, a Mercedestől is ellestek néhány részletet, elég csak a középső légbefúvókra vetni egy pillantást.

Az autóval töltött idő után ráadásul az a benyomásunk, hogy nemcsak a németes látványt, hanem a minőségérzetet is sikerült megteremteniük. Az anyaghasználat, a kidolgozás, a gombok és kapcsolók külseje, működése, az ülések formázása, a vezetési pozíció kialakítása és az analóg műszerek mellett olyan megoldások is elégedettséggel töltik el a vezetőt, mint a lap helyett szélvédőre vetített Head Up Display vagy a piac egyik legjobb központi menüje. Az sem másodlagos, hogy a sportosan passzentos utastérben jut elég hely a családnak, és az ötödik ajtónak köszönhetően a 406-ról 1114 literesre bővíthető csomagtartó is jól használható. Miközben semmi sem hiányzik belőle, ami manapság megszokott ebben az árkategóriában, üdítően egyszerű, célratörő, analóg autó benyomását kelti.

A frissítés egyik újdonsága a 10,25 colos központi kijelző; Fotó: STEFLER BALÁZS

Kormányának erőszükséglete a hagyományos, hidraulikus szervókét idézi, a visszajelzés is egy fokkal jobb az átlagosnál. A szerkezet pontos és precíz, akárcsak maga a futómű,

amely éppen annyira feszes, hogy biztosítsa a jó úttartást, de annyira jól rugózik, hogy az utastérben komfortosan érezzék magukat a bent ülők. Kezelhetősége kiegyensúlyozott és élettel teli, ad visszajelzést a kerekek felől, az összkerékhajtás, illetve a bolondbiztos elektronika dacára finoman hagyja érvényesülni az alapvetően hátsókerék-hajtású felépítést. Ahhoz, hogy az öt lengőkaros hátsó futómű és a jól adagolható Brembo fékek tudása érvényesülhessen, szükség van az egyetlen választható 3,3 literes, 366 lóerős, dupla turbós V6-os motorra. Csendességében is szép hangja, kifinomult járása, több mint szükséges, mégis jól beosztható ereje éppen olyan különlegessé teszi a Stingert, amilyennek eredetileg szánták. A nyolcfokozatú automatikus váltó észrevétlenül birkózik meg a csaknem az alapjárattól elérhető, 510 nanométeres csúcsnyomatékkal, hogy kompromisszumok nélkül kanyaroghassunk vele a szerpentinen, vagy autózhassunk hosszú órákon át nyugalomban az autópályán.

Tudását sem kimeríteni, sem kiaknázni nem lehet az utcán, erre nem is vágyunk, csak élvezzük, ahogy minden alkalommal mosolyra fakaszt ez a szeretettel tervezett, az ideálishoz nagyon közel álló autó. Egyetlen, GT felszereltségét csak a Red vagy a Black csomaggal lehet bővíteni, a 18 990 000 forintos alapáron felül az előbbi piros bőrüléseket, az utóbbi fekete üléseket, viszont piros varrást és biztonsági öveket tartogat. Bár a listaár elsőre soknak tűnhet, az extrákat böngészve rájövünk, hogy ezúttal a más márkáknál feláras tételekért sem kérnek pluszpénzt a Kiánál.