Ahogy azt a belső égésű motorral szerelt autóknál már megszokhattuk, a villanyautóknál is párosával jönnek az AMG-modellek.

Az EQE szedán esetén a 43 (476 lóerő, 858 newtonméter) és 53 (626 lóerő, 950 newtonméter) jelzésű modellek közül lehet választani. Annyi az újdonság, hogy 53 S helyett Dynamic Plus csomag van, amelynél 687 lóerő (1000 newtonméter) a rendszerteljesítmény. Ezek után nem csoda, hogy a 0–100 kilométer per órás gyorsulás a 43-as esetén 4,2 másodpercig tart (ha 50 százalék felett van a töltöttségi szint), az 53-asnak 3,5 másodpercre van hozzá szüksége (ha 70 százalék felett van a töltöttségi szint), a Dynamic Plus csomagos 53-as pedig 3,3 másodperc alatt tudja le (ha 70 százalék felett van a töltöttségi szint).

Alapáron 415 milliméteres első és 378 milliméteres hátsó tárcsákat használ a fékrendszer; Fotó: Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Az akkumulátor 90,6 kilowattóra kapacitású, tíz modulból épül fel, és távoli frissítéssel lehet naprakészen tartani. Az 53-as modellnél vastagabb kábeleket is beépítenek – hogy ne okozzon gondot a melegedés –, 170 kilowatt teljesítményű villámtöltés fogadására képes, lassításnál (fékenergia-visszatermelés) 260 kilowatt teljesítményt tud fogadni.

Nem csak a légrugózás hangolása egyedi, a kerékagyak, a lengőkarok és a stabilizátorok is az AMG változat sajátjai,

a hátsó felfüggesztést tartó segédkeretet merevebben rögzítik a karosszériához, és alapfelszerelésként adják az összkerék-kormányzást.