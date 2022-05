A C5 X egy emelt hasmagasságú, elegáns vonalvezetésű ötajtós vagy inkább kombi karosszériás utazóautó. Okosan, költséghatékony módon valósították meg. A moduláris padlólemezzel a karosszéria és a tengelytáv hossza is széles skálán változtatható, a tekintélyes külső műszakilag valójában egy kompakt autót rejt.

Nyomuk sincs hidropneumatikus elemeknek, sőt a kategóriában megszokott, több lengőkaros hátsó futómű helyett a helytakarékos, csatolt lengőkaros konstrukciót választották.

Fotó: Continental Productions

Acélrugós felfüggesztését az Európában 2018-ban bevezetett hidraulikus ütközőelemekkel kiegészített lengéscsillapítók teszik viszonylag különlegessé, ezenkívül a 225 lóerős, konnektoros hibrid elektronikusan szabályozott, adaptív lengéscsillapítókat kap. Hasonlóan figyelmes megoldás az extra hangszigetelést biztosító, dupla oldalüvegezés, amely azonban csak a csúcs Shine Plus szinten jár. Miközben az előd modell V6-os benzinest és dízelt is felvonultatott, a C5 X a négyhengeres, benzinest is felárért kapja meg, a gázolajos helyét pedig a hibrid vette át. Bár az utóbbi a gyár számára is költséges technológia, több ponton is észrevehető a spórolás, amely – a piaci folyamatokat ismerve – lehetővé tette a típus bemutatását.

Hiába keressük, teleszkóp nem jutott a motorháztető felemelésére, nagy teljesítményű audiorendszert felárért sem lehet hozzá kérni, és a műszerfal dizájnjára sem fordítottak nagyobb összeget a szükségesnél, de a kormány mögött töltött idő után el kell ismerni, hogy ez egyáltalán nem volt rossz ötlet!

Fotó: Continental Productions

Aki szereti a klasszikus Citroeneket, megtalálja a párhuzamokat, a C5 X úgy viszonyul a modern szabadidő-autókhoz, mint a CX vagy az XM a hagyományos limuzinokhoz. Feltűnően lapos, ferde hátú kialakítása az alacsony légellenállásnak dolgozik, alaktényezője kiviteltől függően 0,29 és 0,31 között van.

Az üvegfelület körbeér a karosszérián, a műanyagokat nem túlozták el, az egykori szintszabályzást pótló 19,4 centiméteres hasmagasság arra utal, hogy le tud küzdeni kisebb akadályokat. Szemre is nagy puttonyába 545 liternyi csomagot pakolhatunk. Igaz, ez a hibrid 12,4 kilowattóra kapacitású akkumulátora miatt a csúcsmodell esetében már csak 485 liter, az utastér méretét azonban semmi sem befolyásolja. Elöl kellemesen légies, hátul a sofőrös autókéra emlékeztetően tágas a hely, mégsem a bőséges váll- vagy a szokatlan lábtér miatt érezzük magunkat a legnagyobb kényelemben, a potenciális riválisokéhoz nem hasonlítható komfortérzet a kényeztetően puha üléseknek köszönhető. A fűtésnél és szellőztetésnél vagy a masszázsfunkciónál is fontosabb az eltalált vezetési pozíció.

Fotó: Continental Productions

A sofőr egy belevaló autóban érzi magát az enyhén szögletes, jó fogású kormány és a fabetéttel, valamint dombornyomott mintákkal feldobott műszerfal mögött.

Már az első métereken érezhető a fenségesen puhára hangolt rugózás, viselkedése drága extrák nélkül is felsőbb szintre emeli a C5 X színvonalát. Egy élmény úgy autózni, hogy nem kell előre felszisszenni az úthibák előtt, hiszen itt minden a mi kényelmünkről szól. Egyáltalán nem rontja el az összképet, hogy a legtöbb mai autóból szinte teljesen eltüntetett bólintás, illetve karosszériadőlés kis mértékben jellemző rá, hiszen tempós kanyarokban is stabil, jól irányítható marad, a hangolás mindkét kivitelben optimális. Az 1,2 literes, háromhengeres, 130 lóerős alapmotor 230 newtonméter nyomatékával boldogul az 1,5 tonnás karosszériával, de az alapáron járó 8 fokozatú, automatikus váltó is segítségére van. Nem is a hangok vagy a vibrációk, hanem az utasokkal és csomagokkal növelt tömeg miatt tűnik jobb választásnak az 1,6 literes turbó 180 vagy konnektoros hibridként 225 lóerővel. A 12 270 000 forint alapárhoz képest a hibrid 4 740 000 forintos felára jelentős, az 55-62 kilométeres, tisztán elektromos hatótáv azonban szimpatikussá teszi, a legjobb mégis egy dízel lenne! A C5 X jövőbeli vásárlói számára nem várt előny a típus kínai gyártása, hiszen a márka helyi partnere, a Dongfeng saját csipgyárral rendelkezik.