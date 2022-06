A Husqvarna utóbbi évtizedei a tulajdonosváltásokról szóltak, most viszont úgy tűnik, hogy a KTM-nél végre otthonra talált a svéd eredetű márka. Az osztrákok eléggé határozott irányt jelöltek ki a 2013-as átvételkor, és a stratégiát azóta is tartják: KTM-alapokra építik fel a teljes Husqvarna-palettát úgy, hogy a lehető legkülönbözőbb legyen a két márka stílusa. Gondoljunk csak a KTM kis Duke-jaira (125, 390) és a Husky Svartpilen-Vitpilen párosára, amelyek ékes bizonyítékai a sikeres építőkészletelvnek.

Komoly haspáncél védi a technikát, a szabad hasmagasság 252 milliméter

Az utóbbi két gép egyes vonásai köszönnek vissza a Husqvarna első túraenduróján is, ami mutatja, hogy a konstruktőrök mindent elkövettek, hogy az újdonság még nyomokban se emlékeztessen a bázisául szolgáló 890 Adventure-re. Amíg a KTM amolyan sivatagi ralimotor stílusú gép, a Husqvarna visszafogottabb, lágyabb és letisztultabb – ezzel is utalnak a svéd gyökerekre, amelyek a korábbi tulajdonosoknál teljes mértékben feledésbe merültek. A színösszeállítás is egészen más, mint amit a legtöbb hasonló motornál megszoktunk, harsány árnyalatok helyett a szürke, fehér és fekete hármasa határozza meg az összképet, amelyet egy sárga csík dob fel. Az már más kérdés, hogy 2022-ben egyetlen színösszeállítással piacra dobni egy motort kifejezetten meglepő, már csak azért is, mert a BMW három különböző fényezéssel kínálja az F 850 GS-t, és a Yamaha Ténéré 700-as esetében is három verzió közül választhatunk.

A műszeregység felett, de még a szélvédő védelmében lehet elhelyezni az okostelefont

A műszaki alapok – beleértve a króm-molibdén ötvözetből készített vázat és a soros, kéthengeres blokkot – jól beváltak már a 890 Adventure-nél is, a 105 lóerős erőforrás a vibrációmentes járás és az egyenletes nyomatékleadás miatt sok hívet szerzett. És persze itt van a 15 000 kilométerenkénti szervizperiódus, ami a kategóriatársakéhoz viszonyítva igencsak hosszú, az említett BMW és Yamaha modelleknél például 10 000 kilométerenként jön el az olajcsere ideje.

A Norden 901-esnél természetesen nem spóroltak a minőségi alkatrészekkel, a radiális rögzítésű nyergeket használó fékrendszer a spanyol J.Juantól érkezik (nemrégiben vásárolta fel az olasz Brembo), a futómű-komponensekért pedig a KTM „házi” beszállítója, a WP felel. Ugyan itt is a 43 milliméteres, minden paraméterében állítható Apex villát és a szintén Apex központi rugós tagot alkalmazzák, a hangolás eltérő, a Husqvarna 220, illetve 215 milliméteres rugóútja igazából félúton van a sima 890 Adventure és az extrém R változat értékei között.

Ahogyan a modern terepmotoroknál lenni szokott, nem elég az erős hardver (váz, futómű, fékek), a szoftveres rész, vagyis a vezetéstámogató rendszerek terén is nagyot kell domborítani. A Norden 901-es esetében ez annyit tesz, hogy három menetprogram (plusz egy opcióként), kipörgésgátló, kikapcsolható ABS, gyorsváltó és tempomat is elérhető. Ha pedig valaki elsősorban nem terepen, hanem hosszú utazásokra használná az újdonságot, annak többféle kofferrendszer, szélterelő és markolatfűtés is elérhető.

Ilyen körülmények között is helyt kell állnia a Nordennek – a technika már bizonyított a KTM 890 Adventure-ben

A Norden 5 356 000 forintos ára gyorsan világossá teszi, hogy a KTM a kínálat felső polcára szánja a Husqvarna modelleket. Az újdonság nemcsak a 890 Adventure-nél, hanem a vetélytársak zöménél is drágább, vagyis elsősorban azoknak szól, akik az egyedi stílusért hajlandók mélyen a zsebükbe nyúlni.