Az új év első napjától Békéscsabán is megszűnt a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása a közgyűlés korábbi döntése alapján. A parkolás óradíja a kiemelt zónában 360, a normálban 320 forint – írja a Villanyautósok. A portál folyamatosan frissíti adatbázisát, hogy melyik városokban lehet továbbra is térítésmentesen parkolni.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A táblázatuk alapján január 1-jétől Esztergomban is Kecskeméten is eltörölték ezeket a kedvezményeket, így már ott is fizetniük kell a zöld rendszámosoknak, míg Debrecenben feltételhez kötik nekik a díjmentes parkolást: kizárólag előzetesen regisztrált, tisztán elektromos autóval és debreceni lakóhellyel rendelkező magánszemélyeknek lehetséges. Kaposváron szintén a csakis tisztán elektromos meghajtású kocsikra vonatkozik az engedmény.

Arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, hogy a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület szerint Budapest is hamarosan eltörölheti a zöld rendszámos gépjárművek ingyenes parkolását, amely nagy érvágás lenne az e-autók további itthoni térnyerésének.

A Villanyautósok oldalon található lista folyamatosan bővül, de a következő városokban már biztosan nem lehet díjmentesen parkolni:

Ajka,

Békéscsaba,

Esztergom,

Győr,

Hódmezővásárhely,

Kecskemét,

Nagykanizsa,

Nyíregyháza,

Pápa,

Siófok,

Szentendre,

Velence,

Zalaegerszeg.

Számos másik településen is csak a tisztán elektromos járműveknek jár a kedvezmény.