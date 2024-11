Szédületes teljesítményt nyújtott a Geely

A Geely Automobile közel megduplázta nyereségét, és 20 százalékkal növelte bevételét a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest – közölte csütörtökön a gyártó. Az ok az elektromos és hibrid járművek erős értékesítésében keresendő.

A Geely jó úton halad afelé, hogy teljesítse az idei értékesítési célját, köszönhetően például a képen látható Galaxy modelljének/ Fotó: Geely

A Geelyben hatalmas a növekedési potenciál

A kínai autógyártó nyeresége 92 százalékkal, 2,46 milliárd jüanra emelkedett, a bevétele pedig 60,38 milliárd jüanra nőtt az egy évvel korábbi 50,11 milliárd jüanról a szeptemberig tartó egy negyedévben.

A vállalat idén októberig 1,72 millió járművet értékesített, ami 32 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi volument, felülmúlva a piaci átlagot.

A vállalat ezekben a szegmensekben csaknem megduplázta az értékesítését a 655 ezer darabbal az év első tíz hónapjában. A Geely azonban még mindig messze van a piacvezető BYD-től, amely csak októberben félmillió hibrid és elektromos autót adott el. A Geely eladásai Kínában és külföldön egyaránt erőteljesen nőttek, köszönhetően főképp a prémium Zeekr és az olcsóbb kategóriába tartozó Galaxy modelleknek.

A cég hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei idén 64 százalékkal emelkedtek, ami felülmúlta a Hang Seng tőzsdeindex 15 százalékos növekedését.

A Geely jó úton halad afelé, hogy teljesítse az idei évre kitűzött, 2 millió autós eladási célját, ehhez novemberben és decemberben már csak havonta átlagosan 150 ezer járművet kell leszállítania – írja a BNN Bloomberg.

A Geely prémiumkategóriás Zeekr modellje / Fotó: Geely

A BYD és a Geely szédületes növekedésében benne van az is, hogy az állam 20 ezer jüan támogatást ad azoknak, akik a régi autójukat újra cserélik, ezenfelül pedig az önkormányzatok további anyagi ösztönzőket is nyújthatnak.

Gyülekeznek a felhők a kínai autógyártók felett

A növekedési kilátásokat némileg beárnyékolják, hogy az Európai Unió büntetővámokat vetett ki a Kínában készült elektromos járművekre, ezen belül a Geely elektromos autóira 18,8 százalékosat. A kínai autókat az Egyesült Államok és Kanada is vámokkal várja, csak éppen 100 százalékossal, valamint Törökország és Brazília is korlátozásokat vezetett be, vagy fontolgat. Meglepő, hogy a nyugati szankciók által sújtott Oroszország is az adók emelésén gondolkodik. Ott a Geely részben azért az egyik legnépszerűbb márka, mert a nyugati cégek kivonultak az orosz piacról az Ukrajna elleni agresszió miatt.