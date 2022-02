A tőzsde rendkívül erős volt 2020-ban és 2021-ben is, amelyet az ösztönző pénz és a rendkívül alkalmazkodó Federal Reserve is fellendített.

Ez felvet egy nagyon fontos kulcskérdést: vajon a tőzsde és az online tőzsde 2022-ben is vonzó? A tőzsde könnyen újra összeomolhat, és évekbe telhet, amíg a közvetlenül az összeomlás előtt befektetett pénz vissza nem szerzi a befektetéskori értékét. A másik oldalon nincs garancia arra, hogy a piac összeomlik 2022-ben. Ha kiveszi a pénzét, és lemarad a további növekedésről, azt is megbánhatja.

Egy csipetnyi okos tervezéssel dönthet úgy, hogy 2022-ben továbbra is részvényekbe fektet be, miközben továbbra is megvédi általános pénzügyeit a jelenlegi piac rövid távú kockázataitól.

Fotó: pexels

Először is szabaduljon meg a legtöbb adósságtól

Ha adóssága van, gondolja át alaposan, hogy a piac által biztosított nyereséget felhasználja-e az adósság csökkentésére. A befektetést eleve elég nehéz tartani, ha a piac esik, és ha durva adósságnyomás is társul ahhoz a természetes kísértéshez, hogy eladjunk, amikor a piac csökken, akkor a helyzet még nehezebb.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a munkahelyek elvesztésének kockázata és a piaci nehézségek gyakran kéz a kézben járnak, akkor az adósságok nagy részének törlesztése valóban az egyik legjobb dolog, amit megtehet annak érdekében, hogy 2022-ben is tarthassa a befektetését.

Ezután tegyen félre pénzt vészhelyzetekre és rövid távú szükségleteire. A három-hat havi megélhetési költségeit tartalmazó vészhelyzeti alap megléte kritikus része annak, hogy a nehéz időkben is tarthassa befektetéseit. Ez a vészhelyzeti alap megakadályozhatja, hogy kénytelen legyen eladni a részvényeit egy csökkenő piacon, hogy ebből fedezze a meglepetésszerű kiadásokat vagy az általános költségeket egy átmeneti munkanélküliségi időszak alatt.

A vészhelyzeti alap megléte mellett fel kell tennie magának a kérdést, hogy a következő öt évben tevez-e pénzt költeni befektetéseiből. Ha igen, akkor ezt a pénzt nem szabad részvényekbe fektetni. Igen, a legtöbb alacsonyabb kockázatú befektetésben valószínűleg csökken a pénz vásárlóereje az infláció miatt, de ezzel megvédi magát attól a kockázattól is, hogy a negatív piac miatt nem teljesül egy kulcsfontosságú életcélja.

Ezen túlmenően, ha nem teszi ki közelebbi céljait a tőzsde szeszélyeinek, pszichológiailag is jobban kezelheti a piac hullámvölgyeit. Mivel a rövid távú szükségleteit más módszerek fedezik, jobban építheti részvénybefektetéseit a hosszabb távú céljaira gondolva, és azokra a vállalatokra összpontosíthat, amelyek valószínűleg képesek lesznek hosszú távon is teljesíteni. Ennek köszönhetően jobban tudja a félelmeit uralni egy csökkenő piacon, ami segíthet racionálisabb döntéseket hozni.

Ismerje fel a tulajdona értékét

Végső soron a részvénytulajdonlás nem más, mint részleges tulajdoni részesedés egy társaságban. A vállalatok általában addig léteznek, amíg elegendő készpénzt termelnek működésükből. Ha nem termelnek fenntartható mennyiségű készpénzt, akkor csak addig léteznek, amíg a befektetőik türelme (és az ehhez kapcsolódó adósságszövetség) el nem fogy.

A diszkontált cash flow-modellnek nevezett módszer használatával általában hasznos értékelési becsléseket kaphat a cash flow-előrejelzések és a befektetés ésszerű kockázatbecslése alapján.

Egy megfelelő értékelési becsléssel felismerheti, ha egy vállalat részvényei fundamentálisan támogatható áron állnak az alapján, hogy a vállalat képes készpénzt termelni. Így fejlesztheti azt a képességét, hogy felismerje azokat az eseteket, amikor 100 dollárért megérte megvenni egy részvényt, 50 dollárért pedig még jobban megéri megvenni, mert az árfolyam ugyan csökkent, a fundamentális érték azonban nem.

Ezzel a fajta hozzáállással ténylegesen abba a helyzetbe hozhatja magát, hogy hajlandó legyen több részvényt vásárolni, ha egy erős vállalat objektíven olcsó áron elérhető. Ezzel olyan helyzetbe kerülhet, ahol hajlandó egy stabil cég papírjait vásárolni tisztességes vagy olcsó értéken függetlenül attól, hogy mit csinál a piac többi része. Ez a hozzáállás és az eszközkészlet mindennél hasznosabb arra, hogy 2022-ben továbbra is a tőzsdén fektessen be.