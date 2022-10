A szakértők vallják, pénzügyi tanácsadásra mindenkinek szüksége van legalább egyszer az életben, legyen szó adózásról, hitelről, biztosításról, befektetésről vagy éppen előtakarékosságról. Az egyik legnagyobb amerikai kereskedelmi televíziós csatorna, a CNBC arról ír, hogy a 2000-es évek végétől a befektetők már nemcsak hús-vér emberek, hanem robotok, pontosabban szoftverek segítségét is igénybe vehetik financiális kérdésekben.

Az egyik legsikeresebb robottanácsadó több mint négymilliós ügyfélkörrel rendelkezik, és 200 milliárd dollárt meghaladó összeget kezel.

A cikk kiemeli, hogy a robottanácsadók egyre népszerűbbek – nemcsak az Egyesült Államokban – közvetlen, személyes jelenlétet és kapcsolatot nem igénylő, humán kollégáiknál jóval olcsóbb szolgáltatásaik miatt.

Amíg egy pénzügyi tanácsadó tipikusan 1, addig az algoritmusokkal dolgozó robot a kezelt vagyon 0,25–0,5 százalékáért végzi munkáját.

Mára akkora lett az igény rájuk a tengerentúlon, hogy

az egyik legsikeresebb virtuális ügynök több mint 4 millió ügyféllel rendelkezik, és 200 milliárd dollárt meghaladó összeget kezel.

De mi a helyzet itthon?

Magyarországon elsőként, 2018-ban az MKB alkalmazott robottanácsadót privátbanki üzletágában, hogy munkatársai a robot segítségével gyorsabban, egyszerűbben tudjanak egyedi ajánlásokat készíteni. Az ajánlások a kereskedelmi bank befektetési politikája és elemzői által ajánlott termékeket tartalmazzák, és kisebb kockázatot, ugyanakkor nagyobb hozamot jelentenek az ügyfelek számára.

A VG által megkérdezett szakértő elmondta, Európában sokkal nehezebbek a feltételek, szigorúbbak a felügyeleti szervek, mint Amerikában, ám azt ő is elismerte, hogy

a robottanácsadóké a jövő.

A magyar piac viszont szerinte egyfelől kicsi, másrészt konzervatívan gondolkozó, hogy széles körben elterjedjen a virtuális tanácsadás. A megtakarításokkal rendelkezők, illetve a kisbefektetők eddig is inkább a személyes kapcsolattartást preferálták. A szakma a koronavírus-járvány után is „élt és virult” – mint mondta –, de a neheze most jön, a megváltozott hitelpályák és -feltételek, a gazdasági recesszió hatására a pénzügyi tanácsadók közül ezután csak azok lesznek sikeresek, akik igazán értenek a munkájukhoz.