Japán után Magyarországon nyitotta meg a második újrahasznosító központját a Philip Morris International (PMI). Miért esett Gyálra a választásuk?

Mivel a száz új munkahelyet teremtő beruházás nem egyszeri 10 millió dolláros kiadás, hanem éves szinten legalább további 3,4 milliós ráfordítással jár, alaposan megfontoltuk, hol fektessünk be. A Budapesthez közeli településre az ideális lokáció és a kiváló infrastruktúra miatt esett a választás, tágabb értelemben véve Magyarországról pedig elmondható, hogy vonzó az üzleti környezet. Az első és legfontosabb tényező a kiszámítható és támogató gazdaságpolitika, de mivel nem egy átlagos termelő-gyártó üzemről, hanem egy újrahasznosító központról beszélünk, ugyancsak meghatározó szempont volt a magyar kormány elkötelezettsége a fenntarthatóság iránt. A pandémiát követő időszakban a gazdaságainknak a jobb technológiai megoldásokra kell támaszkodnia a fenntartható jövő elérése érdekében. Üdvözöljük, hogy Magyarország jól érti ezt a célt, és a kormánya támogatja a reálgazdaság kisebb és nagyobb szereplőit abban, hogy kivegyék ebből a részüket.

Globálisan milyen szerepet szánnak a magyarországi üzemnek?

Sikeres tesztidőszakon vagyunk túl, így nincs akadálya, hogy első körben Európa tizenkét országából érkező mintegy 150 ezer eszközt dolgozzanak fel havi szinten Magyarországon. Hosszabb távon azonban jóval nagyobb lefedettséget érnénk el, amihez kapacitásbővítés is szükséges. Mivel az ittenin kívül csak Japánban működik CIRCLE-központ (Central Inspection and Recycling for a Closed Loop Economy – Központi bevizsgálás és újrahasznosítás a zárt rendszerű gazdaság megvalósításáért), a terveink szerint belátható időn belül kiszolgálható lesz innen a teljes EMEA-régió, azaz Európán kívül a Közel-Kelet és Afrika is. Lényeges, hogy az üzem mellett a területhez tartozó globális működési központ is Magyarországon van, a termékbevizsgáláshoz szükséges mérnöki laborral együtt, melynek hazai kutatócsoportok és egyetemek bevonásával a termékfejlesztésben is kiemelt szerepet szánunk.

Mindez hogyan illeszkedik a füstmentes átalakulásuk stratégiájába?

Nagy átalakuláson megy át a PMI. Mindössze öt év telt el az első füstmentes technológiák piaci bevezetése óta, de már a vállalat teljes árbevételének csaknem a 30 százalékát ez az üzletág adja, és az a cél, hogy ez az arány 2025-re 50 százalék fölé emelkedjen. A tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a dohányzással összefüggésben kialakuló betegségek elsődleges oka nem a nikotin, hanem a dohány égése során keletkező füstben található káros anyagok. Éppen ezért kiaknázzuk a legújabb áttöréseket a technológiában és a tudományban, hogy olyan új füstmentes technológiákat fejlesszünk, amelyek nem járnak égéssel. A népegészségügyi ártalmak csökkentése mellett azonban a környezeti károk enyhítése is fontos. Ezért 2025-ig az is a célunk, hogy minden általunk gyártott és forgalmazott füstmentes elektronikai eszköz környezetbarát tanúsítással rendelkezzen, és valamennyi fogyasztó számára elérhető legyen a használt termékek visszagyűjtése és újrahasznosítása. Már a mögöttünk hagyott öt esztendőben is nagyot léptünk az eszközök teljes újrahasznosíthatóságának irányába, ez az arány ugyanis 48-ról 85 százalékra emelkedett.

A fogyasztási szokások valóban oly mértékben változnak, hogy a dohányosok többsége búcsút int a hagyományos cigarettának?

Több mint egymilliárd ember dohányzik a földön, és az Egészségügyi Világszervezet szerint a számuk 2025-ben sem lesz kevesebb. A felnőtt dohányosok többsége aggódik az egészségügyi hatások miatt, de nem szokik le, inkább keresi a cigaretta kevésbé káros alternatíváit. Az elmúlt években tapasztalható növekedés az e-cigaretták és a hevítéssel működő dohánytermékek piacán ezt támasztja alá. Nekik szeretnénk alternatívát biztosítani. Az elköteleződést jelentős kutatás-fejlesztési program támogatja, több mint 8,1 milliárd dollárt költöttünk e célra 2008 óta, a kutatás-fejlesztési pozícióink száma pedig meghaladja a 430-at.

Partnerségben a kormánnyal

A PMI mostani, 3 milliárd forint értékű beruházása is a magyar gazdaságot támogatja – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Kiemelte: a gyálin kívül csak Japánban van ilyen újrahasznosító központ, ami azért különleges, mert itt van az egész recikálóközpont globális motorja Magyarországon. „A Philip Morris mostani beruházása a modern technika és a fenntarthatóság mellett segíti azt a gazdasági célt is, hogy elérjük az 5,5 százalékos GDP-növekedést. A vállalatnak, és azoknak, akik ebben a beruházásban részt vettek, csak azt tudom mondani, a magyar kormánynál a jövőben is partnerre fognak találni” – tette hozzá a KKM államtitkára.