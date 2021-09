„Hamar eldőlt a sorsom, elvégre a szőlő volt a játszóterem” – idézte fel a kezdeteket a Figyelőnek Borbély Tamás. Sietve hozzátette, hogy a most még csak két és fél éves fia is hasonló cipőben jár, a traktor nélküle szinte már be sem indul. „A szüleim 1981 tavaszán, amikor én is megszülettem, telepítették el az első saját ültetvényt, így együtt cseperedtem a birtokkal. Korábban is jelen volt a borkészítés anyai vonalon Badacsonyban, apai ágon pedig Somlón, de a szüleim voltak azok, akik már a megélhetést is látták a szőlőtermesztésben és a borkészítésben” – emlékezett vissza a 2020-as Év Bortelemlője. Kiemelte, hogy a felmenők közül többen is az agráriumban dolgoztak, dísznövénykertészként vagy méhészként, de az édesapja volt az első, aki borászként végzett. A Badacsonyi Állami Gazdaságban dolgozott, majd az 1990-es évek közepétől már a saját márka építését kezdte el a család, Tamás és a húga is hamar a kezükbe vették a metszőollót.

A 40 éves borász úgy véli, fontosak a tradíciók, de a fiatalos lendület, az újítási vágy ugyanúgy megvan bennük.

Borbély Tamás

A borkészítés régi iskolájának átadott tudása, tapasztalata nem zárja ki a modern technológiára való nyitottságot. Ma már 21 hektáron dolgozunk a Badacsony, a Gulács, a Csobánc, a Bács és a Tóti hegyek napsütötte lankáin, amivel úgy 80-100 ezer palackkal számolhatunk évente. Elsősorban a helyi fehér szőlőfajtákra koncentrálnak, így az olaszrizling, a kéknyelű és a rózsakő fontos szerepet játszik abban, hogy értéket teremtsenek a fajták és a termőhelyek harmóniáját bemutatva. Van egy-két világfajta is, mint a rajnai rizling vagy a szürkebarát, de a vulkanikus talajszerkezettel járó bazaltos alapkőzeten például a sauvignon blanc vagy a chardonnay kevésbé viselkedne jól. „Különleges műfaj a miénk, de úgy látjuk, a reduktív tételeinkkel is előléphetünk a mindennapok borai közül, nemcsak a hordós válogatásokkal tűnhetünk ki. Az előbbi, könnyedebb, gyümölcsösebb kategórián belül hét tételből áll a szortiment, a selection vonalon pedig kilenc prémiumterméket készítünk” – vont mérleget Borbély Tamás.

Folyamatban van a generációváltás, noha a 2010-es évjárattal megtörtént a stafétaátadás. Ezzel együtt ugyanúgy közösen viszik a birtokot a szülőkkel, akik a gazdasági vezetésből továbbra is oroszlánrészt vállalnak. „A szakmai irányításért édesapámmal ma is együtt felelünk, az év egészében minden munkafolyamatnál tudatosan követjük le, melyik dűlővel, melyik fajtával mi a cél, és csak remélni tudjuk, hogy a természet is társ lesz a terveinkben. Az értékesítés és a vendéglátás inkább az édesanyám és a húgom asztala” – jelezte a badacsonyi borász. Ugyanakkor, mint a Borbély Családi Pincészet arca, mindenből kiveszi ő maga is a részét, de például a szüreti időszakban kevesebb idő, energia jut részéről a vendégfogadásra.

Ami pedig a Covid-válsággal terhelt 2020-ban elnyert, Az Év Bortermelője Magyarországon díjat illeti, már most azt látják, hogy az elismerésnek komoly marketingértéke van, ami gazdasági értelemben vett felfutást, tartós keresletélénkülést is hozhat, hiszen sokan keresik meg őket úgy, hogy a cím miatt figyeltek fel rájuk, emiatt szeretnék megismerni a boraikat. „A járvány itt olyan formában éreztette a hatását, hogy a díj bejelentése is egy online sajtótájékoztató keretében történt, a gálaebédre pedig a hagyomány szerinti február eleje helyett július közepén került sor, de ugyanolyan pompa mellett, mint a koronavírus előtt. Áder János köztársasági elnök és a felesége, Herczegh Anita voltak a díszvendégek, és a nyári időpont ellenére a cím korábbi birtokosai közül is szép számban voltak jelen, hogy együtt ünnepeljünk” – számolt be a részletekről Borbély Tamás.

Az értékesítési csatornákról a Borbély Családi Pincészet vezetője elmondta:

mivel az éttermek, szállodák zöme, ahová értékesítenek, bezárt, és sok esetben az újranyitás sem volt zökkenőmentes, esetükben felértékelődött a helyi, közvetlen eladás.

Ez ma már a forgalom több mint ötven százalékát adja, beleértve a különböző rendezvények, bornapok kitelepüléseit is. A kisebbik fél mögött állnak a disztribúciós partnerek és a kiskereskedelem: nagy áruházlánc és kisebb szaküzlet polcain is megtalálhatók. Emellett nemrég indították el webshopot is, abban bíznak, hogy rövidesen akár az értékesítés 4-5 százalékáért is felelhet ez a csatorna.

