„A legnagyszerűbb hír a magyar termelők és a fogyasztók számára egyaránt, tovább növekedhet a hazai termékek aránya a boltok polcain” – így reagált Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán arra a hírre, hogy a cégcsoport kisebbségi tulajdonosává válik, egészen pontosan 47 százalékos tulajdonrészt szerez az Auchanban.

Régóta ismert kormányzati szándék, hogy legyen egy legalább részben magyar tulajdonban lévő nagy áruházlánc. A VG háttérbeszélgetései egyértelművé tették, hogy az eredeti cél a Tesco felvásárlása volt, a brit hátterű vállalat azonban túl nagy falatnak bizonyult, hasonló okokból a SPAR szóba sem került. Üzletileg lett volna ráció a Lidl, Aldi, Penny Market hármas bármely tagjában, ám információink szerint elsősorban nem is a diszkont működési modell, hanem a német tulajdonosi háttér tántorította el a potenciális befektetőket. A piaci pletykákban az utóbbi időben visszatérően felreppent a Metro is, a nagykereskedelmi szegmens és a HoReCa-szektor azonban nem volt elég csalogató.

Az Auchan Magyarország Kft. viszont egyrészt vonzó befektetési célpont volt, másrészt elérhetővé is vált, ráadásul győztesen került ki a Covid-válságból. A 2020-as pénzügyi beszámolója alapján a francia kézben lévő vállalat 10 milliárd forint osztalék megfizetéséről döntött. Ez az egy évvel korábbi összeg ötszöröse, és a tavalyi profit másfélszerese, a társaság adózott eredménye ugyanis 2,8 milliárd forintról 6,6 milliárdra nőtt.

A magyar piacon 19 hiper- és 5 szupermarkettel jelenlévő kiskereskedelmi lánc árbevétele egyébként 332,8 milliárd forintról 356,5 milliárdra nőtt, ezzel együtt pedig az üzemi eredmény is felkúszott 2,7 milliárdról 7,4-re.

Eközben a saját tőke 37,8 milliárd forintról 42,4 milliárdra gyarapodott, de 14 milliárd forintnyi hosszú lejáratú kötelezettség is keletkezett.

Az Auchan-üzlet közvetlen hatására információink szerint rövidesen megkezdődhet olyan magyar gyártókhoz, forgalmazókhoz köthető termékek belistázása, amelyek eddig eddig kívül rekedtek a beszállítói láncokon. Az pedig, hogy az Indotek lett az áruházlánc partnere, a további terjeszkedés szempontjából is nagy lehetőség. A cégcsoport több mint két évtizeddel ezelőtt jelent meg a hazai ingatlanpiacon, mára pedig Magyarország egyik legjelentősebb befektetéskezelőjének mondhatja magát.

Mivel irodaházakat és lakóingatlanokat egyaránt épít a vállalat, a VG úgy tudja, a szinergiák kihasználása jegyében ez újabb hiper- és szupermarketek megnyitását vetíti előre. És mivel a hipermarket-koncepció ahogy egész Európában, úgy már Magyarországon is egyre kevésbé üzemeltethető fenntarthatóan, gazdaságosan, logikus lépés a szupermarketek irányába nyitni.

Logisztikai vonalon is erősített az Indotek Group azzal, hogy tavaly októberben részesedést vásárolt a Waberers’s International Nyrt.-ben a befektetési társaság. Ebben az Auchan-vonalon is van perspektíva, hiszen a nagy áruházláncok is ráfordultak az utóbbi két-három évben az online kereskedelemre, amely rendszerint a logisztikai lábon áll vagy bukik. Ez is tehát egy lehetséges irány, ám a webshop információink szerint a piaci szereplők többségénél önmagában masszívan veszteséges. A VG úgy tudja, emiatt is a szupermarket-szegmens a kulcs.

Az Indotek pedig úgy száll be, hogy az operatív irányítást meghagyja az Auchannál, azaz a vállalat működtetésében aktívan nem vesz részt, a háttérben marad. A magyar tulajdonszerzés felveti a válságadó kivezetését is, amely a bankszektort már nem terheli, a kiskereskedelmi láncokat viszont továbbra is. Ez a legnagyobb piaci szereplők vonatkozásában havi mintegy egymilliárd forintot tesz ki, azaz a több százmilliárdos éves árbevételhez képest elenyésző, a profit jelentős részét mégis elveszi.

Érdekesség, hogy tavaly októberben, amikor Dominique Ducoux, az Auchan Magyarország vezérigazgatója exkluzív interjút adott a VG-nek, a felvásárlást firtató kérdésre így válaszolt:

Vannak pletykák a piacon, ami nem csoda, hiszen a következő két-három évben a kiskereskedelem várhatóan át fog alakulni, ezáltal lesznek változások. Ugyanakkor felvásárolni egy vállalatot a legkönnyebb dolog, csakhogy azt utána irányítani, üzemeltetni is kell. Ahogy az árakban, úgy az egy áruházra eső forgalomban is vezetők vagyunk, nyereségesen működünk, miért hagyná el Magyarországot az Auchan? A siker egyik mozgatórugója az, hogy nálunk a munkatársak a piacon egyedülálló módon a vállalat részvényeseivé válhatnak. Lehet, hogy a versenytársak egy részéhez képest kisebbek vagyunk, de a mostani időszak nem is feltétlenül arról szól, hogy a legnagyobbak lennének a legjobbak. Továbbra is családi vállalkozás a miénk, és nem jegyzik a tőzsdén. Hosszú távon gondolkodunk a magyarországi jelenlétünkről, sok pénzt fektettünk az itteni eredményes működésünkbe. Arra törekszünk, hogy ezután is fenntartsuk a befektetéseinket, és fejlesszünk

– mondta Dominique Ducoux.

Az Indotek Csoport alapítójával, többségi tulajdonosával és vezérigazgatója most viszont a friss fejlemények tükrében már arról beszélt a Portfoliónak, hogy Magyarországnak nincs, vagy legalábbis nem volt meghatározó, hazai kézben lévő, és megfelelő nemzetközi beszerzési háttérrel rendelkező élelmiszer-kereskedelmi cége, pedig manapság már nem nagyon találni olyan valamirevaló országot Európában, amelyiknek ne lenne ilyen lánca.

Az Indotek Csoport most 47 százalékos tulajdonrészt vesz az Auchanban, annak kiskereskedelmi és ingatlantulajdonos vállalkozásában is. A befektetésnek köszönhetően olyan cég jön létre, amelyik egyszerre tudja kihasználni a nemzetközi multilét előnyeit, a megfelelő rugalmasságot és a hazai helyismeretet

– fogalmazott Jellinek Dániel.