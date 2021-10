Nehéz helyzetbe hozta a főváros a BKV-t

Másfelől a fővárosi döntés az egyébként fővárosi tulajdonban lévő BKV-t is nehéz helyzetbe hozta.

A cég ugyanis 2020-ban közbeszerzést írt ki a menetrend szerinti kishajók üzemeltetésére. Az eljárás az idén nyáron érvényesen és eredményesen zárult le. A tendert a Magyar Kikötő Zrt. nyerte meg, amely három évre nettó 1,859 milliárd forintért vállalata legfeljebb 60 ezer üzemóra teljesítését. A szerződés megkötését egyebek mellett a Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálata is nehezítette – ráadásul a Magyar Kikötő beadott referenciái kapcsán rendőrségi feljelentés is történt –, de augusztus közepére minden akadály elhárult: a BKV köteles volt aláírni a megállapodást, ennek érdekében megkezdte a győztes ajánlattevővel az egyeztetéseket. Ez máig nem zárult le, de a városháza friss döntése most véglegesen ellehetetlenítette a folyamatot. Kérdés, hogy miután a BKV a tulajdonosi határozat miatt biztosan nem tud szerződni a Magyar Kikötővel, a meghiúsulás milyen következményeket, adott esetben anyagi kárpótlást ró a fővárosi cégre. Erre vonatkozó kérdéseinkre a BKV szűkszavúan nyilatkozott.

Jelenleg vizsgáljuk, hogy milyen lépéseket kell tennünk a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a közgyűlés döntése nyomán

– közölték a VG megkeresésére.