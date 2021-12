A Magyar Utalvány Zrt. októberi online kutatása szerint a hazai cégek 58 százaléka tervez adni év végén valamilyen eseti juttatást a munkavállalóinak.

A legnépszerűbb juttatási forma a bónusz, a tárgyi ajándék és az utalvány

– írják közleményükben.

A kutatás résztvevőinek 22 százaléka tervez valamilyen tárgyi ajándékot adni, 20 százalékuk pedig az egyéb juttatási körbe tartozó csekély értékű ajándékot ad, utalvány formájában. Utóbbi megoldás előnye, hogy csupán 35,99 százalékkal adózik, szemben a bér jellegű kifizetés 75,94 százalékos közterhével.

Az utalvány egyre népszerűbb juttatási forma a magyar piacon, mert a gazdasági nehézségek idején különösen felértékelődött a munkavállalók számára, hogy a béren kívüli, illetve egyes meghatározott juttatásaikat is a mindennapi kiadások fedezésére fordíthassák. A munkáltatóknak pedig azért előnyös az utalvány alkalmazása, mert komoly költségmegtakarítást érhetnek el vele

– értékel Ferenczi Róbert, a Magyar Utalvány Zrt. vezérigazgatója.

Ajándékot az év végén a cégek 47 százaléka adna munkavállalóinak, mégpedig jellemzően 5 és 10 ezer forint közötti értékben.

Közel 13 százalékuk a 20 és 50 ezer forint közötti értéket tűzte ki célul.

Üzleti partnereinek a cégek 52 százaléka adna ajándékot, itt azonban a cégek közel fele 5000 forint alatti összegben gondolkodik. A leggyakoribb továbbra is a tárgyi ajándék, de ebben a szegmensben is egyre népszerűbbek az utalványok, illetve akár különféle eseménybelépők is.

Azon cégek közül, amelyek idén nem terveznek év végi juttatást adni, a legtöbben azzal indokolnak, hogy ez korábban sem volt jellemző. A megkérdezettek 20 százaléka azonban úgy nyilatkozott: korábban adtak, de most nem tudja kigazdálkodni a cég. A vállalkozások közel 4 százaléka pedig jótékony célra fordítja ezt a keretet

– összegzi az eredményeket Ferenczi Róbert.