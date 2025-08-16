A kanadai kormány véget vet az Air Canada sztrájkjának

A kanadai kormány szombaton kezdeményezte az Air Canada légiutas-kísérőinek sztrájkjának befejezését, és felkérte a munkaügyi bizottságot kötelező érvényű választottbírósági eljárás elrendelésére, amelyet az ország legnagyobb légitársasága kért, és amelyet a sztrájkoló légiutas-kísérők elleneztek - közölte a Reuters hírügynökség.

Fotó: Anadolu via AFP

Az Air Canada globális leállását okozó munkabeszüntetés hátterében pedig a kollektív szerződésben felajánlott fizetések okozzák a vita legfőbb pontját, miután főként az előző évre szóló ajánlatot tartják elégtelennek a légiutas-kíséről. Több ezer Air Canada dolgozó és légiutas-kísérő hagyták ott a munkahelyüket a bérszerződési vita miatt, ami arra kényszerítette az Air Canada-t, hogy törölje az összes napi járatát, ami 700 gépet, é s több mint 100 000 utast érintett, akiknek alternatív járatot kellett találniuk, vagy otthon kellett maradniuk.

Patty Hajdu munkaügyi miniszter egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy felkérte a Kanadai Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsát, hogy szabjon ki kötelező érvényű választottbírósági eljárást mindkét félre, és rendelje el a sztrájk azonnali befejezését.

Az Air Canada jelezte, hogy négy-öt napot vesz igénybe a teljes működés újraindítása, feltételezve, hogy az igazgatótanács jóváhagyja a kormány kérését, amit általában meg is tesz.

A légitársaság négy év alatt 38%-os emelést ajánlott a légiutas-kísérők teljes bérére, az első évben 25%-os emeléssel, amit a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete elégtelennek tartott. A légiutas-kísérők jelenleg csak akkor kapnak fizetést, amikor a repülőgépük mozgásban van. A szakszervezet fizetést követel a járatok között a földön töltött időért és az utasok beszállásának segítéséért.

A montreali székhelyű Air Canada közölte, hogy a felfüggesztett járatok között szerepelnek a fapados leányvállalata, az Air Canada Rouge által üzemeltetett járatai is. A légitársaság közleménye szerint a leállás naponta körülbelül 130 000 utast érintene.